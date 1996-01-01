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Владивостоку не хватает зелени
Не секрет, что до последнего времени на озеленение Владивостока власти смотрели сквозь пальцы, если смотрели вообще. А зря - удивительная по своему разнообразию природа и необычный рельеф города позволили бы сделать куда оригинальнее клумбы и оранжереи, многоступенчатые сады и прогулочные дорожки...
В то же время, наш ближайший сосед Хабаровск уже давно стал одним из самых красивых и благоустроенных городов России. Город совершенно заслуженно в прошлом году вошел в число победителей конкурса "Лучший город СНГ", который проводился в рамках международного форума "Мегаполис: XXI век". И не последнее место в успехе и развитии города занимает то, что он перенял опыт китайского Харбина.
Еще в 2006 году по инициативе мэра краевого центра Александра СОКОЛОВА Хабаровск принимал делегацию из китайского города Харбин, в состав которой вошли специалисты по "зеленому" строительству. Именно опыт Харбина в озеленении и благоустройстве решили перенимать хабаровчане. Как видно по результатам, опыт оказался вполне эффективен для внедрения его в наших городах. А посетив сам Харбин - восточную столицу Китая, нетрудно представить, насколько красивым может стать даже промышленный город. Из командировки оттуда на днях вернулся корреспондент "ЗР".
Харбинский секрет
Сегодня общее число растущих в Харбине деревьев равно более 10 миллионам, причем свыше 4 миллионов из них были высажены за последние пару лет. В городе работают пять муниципальных питомников, общая площадь которых превышает 500 гектаров. Помимо них, саженцы выращивают еще в трех частных питомниках. Более трех тысяч человек заняты в озеленении города.
По словам начальника управления садоводством города Харбина Сунь СИНЬГО, для улучшения зеленого наряда городов надо наращивать объемы работ по озеленению и благоустройству, активнее заниматься омоложением посадок. По харбинскому стандарту диаметр молодых деревьев, которые высаживают в городе, должен быть не меньше 5-6 сантиметров, что обеспечит их лучшую защиту от внешнего воздействия.
Кроме того, в Харбине существуют специальные службы, которые занимаются вопросами сохранности зеленых насаждений. К примеру, действуют отряды, патрулирующие улицы и обладающие правом привлекать нарушителей благоустройства к административной ответственности.
Почему мы хуже
Владивосток - уникален по своему рельефу. По мнению приморских дизайнеров, у города огромные возможности, просто нужно правильно их использовать. Загазованный, напичканный автомобилями город обязательно должен утопать в зелени, но при этом озеленение должно быть хорошо продуманным, парки ухоженными, газоны оригинальными. Без городской политики в этой области не обойтись. Но нужны не разовые предвыборные акции, а хорошо продуманная политика с четко оговоренной статьей в местном или краевом бюджете.
Отсутствие должного финансирования - не единственная проблема, тормозящая превращение Владивостока в рай. Не менее серьезная проблема - культура и воспитание самих горожан.
Кроме того, у города обязательно должен быть свой ландшафтный дизайнер, который будет работать в тесном взаимодействии с городским архитектором. Возможно, такая должность и появится, но пока дизайнеры появились лишь в штате зеленстроев и многочисленных частных предприятиях по озеленению. Да и в силу ограниченного бюджета основной задачей стоит пока не ландшафтный дизайн, а как с наименьшими затратами украсить город. Хотя о настоящей привлекательности Приморья, причем не только туристической, но и инвестиционной, можно будет говорить лишь, когда города, хотя бы крупные, будут приведены в порядок, ухожены и благоустроены.
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