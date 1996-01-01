Строительство ВСТО может уничтожить 4 миллиона га российского леса

Строительство магистрального нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан угрожает 4 млн га российского леса, сообщил член совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, эксперт Международного социально-экологического общества Святослав ЗАБЕЛИН.

Напомним, что общая площадь лесного фонда РФ составляет около 1,1 млрд га. По словам эксперта, лесам на территории строительства ВСТО грозит нашествие опасного насекомого - азиатского непарного шелкопряда.

Его личинки были обнаружены осенью 2007г. в деревянном упаковочном материале экспортных стальных труб. Их для строительства ВСТО из Китая экспортирует компания "Транснефть". Экологи обнаружили личинки насекомого уже в районе строительства ВСТО и ряде других удаленных областей.

По словам Забелина, он обращался с предложением об усилении фитосанитарного контроля на российско-китайской границе в ряд государственных организаций (включая Россельхознадзор, Министерство охраны природы Республики Саха, Дальневосточную таможенную службу и др.), но те ссылаются на отсутствие компетенции и недостаток экономических ресурсов.

Забелин подчеркнул, что в номенклатуре товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному контролю, есть деревянный упаковочный материал. Однако пока насекомые беспрепятственно проникают в Россию. В связи с невозможностью оперативно решить проблему заноса паразитов, Забелин предлагает прекратить экспорт труб из Китая на время разработки соответствующих санитарных норм.

Карантинные районы сейчас расширяются от Сибири и Дальнего Востока на запад, а вредные насекомые активно заселяют леса Республики Саха. Азиатский шелкопряд, поедает хвойные и лиственные деревья, вследствие чего они высыхают и грозят возникновением обширных лесных пожаров.

Профессор Новосибирского медицинского университета Александр АВДЕЕВ предостерегает, что азиатский шелкопряд вызывает серьезные аллергические заболевания, незнакомые иммунитету жителей России. В группу риска в первую очередь попадают рабочие ВСТО. По словам Авдеева, распространенность аллергии также высока, как и аллергии на пыльцу злаков. Ученый считает необходимым разработку профилактики аллергии на шелкопряда для населения.

Из-за строительства ВСТО возникла еще одна серьезная экологическая проблема. Строители ВСТО планируют провести нефтепровод по дну реки Лены. "Если это произойдет, город Ленск будет постоянно находиться под угрозой затопления в чрезвычайной ситуации", - считает С. Забелин.