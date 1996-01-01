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Началось строительство моста через бухту Золотой Рог
В районе верхней станции фуникулера Владивостока, в связи с началом строительства тоннеля для выхода на строящийся мост через бухту Золотой Рог, было перекрыто движение по ул. Суханова. Произошло это довольно буднично, без каких-либо происшествий. Тут же были подвезены и выгружены бетонные детали забора. А к утру забор был уже выставлен, на площадку вышла землеройная техника и застыла в ожидании "отмашки".
Напомним, что длина тоннеля составит около 250-300 метров. В нем пройдут четыре полосы - по две навстречу друг другу общей шириной около 15 метров. Тоннель пройдет примерно на 10 метров ниже площадки фуникулера. Кроме того, по проекту требуется убрать солидный скальный массив, углубившись в него на 10 метров в сторону видовой площадки около одного из корпусов ДВГТУ. Проходить тоннель было решено открытым способом. ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" взяла на себя обязательства выбрать грунт, проложить коллектор тоннеля и засыпать его под восстановление дороги по ул. Суханова в течение четырех месяцев, чтобы к зиме автомобильное движение в районе фуникулера было возобновлено.
...Начало торжественного благословления стройки несколько задержалось - запаздывал губернатор Сергей ДАРЬКИН. Он появился на строительной площадке примерно в 12.00. Затем все пошло довольно быстро.
Короткое рабочее совещание, отмашка, техника начала вспарывать дорожное полотно и разбивать подпорную стенку, чтобы затем взяться за скалу. На собранной тут же пресс-конференции губернатор выразил уверенность, что мечта многих поколений горожан о мосте через бухту - скоро осуществится. Вице-губернатор Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ пояснил ситуацию по сносу мешающей строительству застройки и уверил, что всему по проекту отведен свой час. При этом ни один горожанин не пострадает - все получат квартиры или же компенсацию.
А затем началась будничная работа мостостроителей. Уже через пару часов в район строящейся промплощадки на берегу бухты подошла первая колонна самосвалов, которые отсыпали грунт под новую причальную стенку. Однако главной работой на северном берегу бухты стало устройство самой производственной площадки "ТМК". В ближайшее время на сопредельной стороне бухты должны появиться и специалисты ОАО "Дальмостострой", которые также для начала обустроят свою стройплощадку.
В общем, строительство моста началось. Заметно, что организация работ командой генерального подрядчика ЗАО "ТМК", руководимой Виктором ГРЕБНЕВЫМ, была заранее продумана, хотя каждый день не обойдется без новых проблем. Впрочем, как и предупреждали градостроители, легким это строительство не будет. Тем заманчивее победа.
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