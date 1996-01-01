Монтаж второй очереди железнодорожного моста через Амур у Хабаровска завершен

Строители завершили монтаж металлоконструкций второй очереди железнодорожного моста у Хабаровска, который является крупнейшим переходом на Транссибирской магистрали, сообщил представитель пресс-службы Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Однопутный железнодорожный мост через Амур был построен в 1916 году. Со временем он стал самым узким звеном Транссиба, поскольку поезда вынуждены были останавливаться, а затем поочередно проходить по мосту в западном и восточном направлениях. В 1999 году была завершена реконструкция первой очереди моста. Над железнодорожной колеей вторым ярусом был проложен автомобильный переход через Амур. Более двух лет назад строители приступили к монтажу и второй очереди, завершив проект в прошедший вторник.

Протяженность второй очереди моста - 2,6 километра. В процессе строительства были смонтированы более 20 тысяч тонн металлоконструкций.

Регулярное движение поездов по второй колее моста планируется открыть в 2009 году, когда строители завершат все работы.