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Новый пассажирский поезд свяжет Комсомольск-на-Амуре и Владивосток
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Вчера начал курсировать новый пассажирский поезд № 503/504 сообщением Комсомольск-на-Амуре - Владивосток, сообщили в службе по связям с общественностью Дальневосточной железной дороги. Поезд № 503 будет выходить из Комсомольска-на-Амуре по нечетным дням с 21 июля по 29 августа (отправление в 9:50 по местному времени, прибытие во Владивосток на следующий день в 9:39). Поезд № 504 из Владивостока будет отправляться по четным дням с 22 июля по 30 августа (отправление в 22:56 по местному времени, прибытие в Комсомольск-на-Амуре на следующий день в 21:33).
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