Трусы для Нептуна

День ВМФ без Владыки морей, что свадьба без невесты. Правда, сегодня невозможно установить имя самого первого главного Нептуна КТОФ, но доподлинно известно, что до 1986 года несколько лет на Тихоокеанском флоте "нептунил" офицер Эдуард ЛАПШИН, которого впоследствии перевели с повышением из Владивостока на Камчатку. После него 13 лет, до 2001 года, "нептунил" старшина спортивной роты, мастер спорта СССР Сергей ШИШКОВ, ныне член Союза писателей России.

Виктор Кравец сел на трон Владыки морей в 2002 году.

С бала - во Владыки

Впервые празднование Дня ВМФ во Владивостоке Виктор Кравец увидел в 1986 году, будучи заместителем начальника ансамбля песни и пляски КТОФ. Конечно, он тогда не думал, что через много лет ему достанутся корона и трезубец Нептуна. Произошло это случайно. Зимой 2002 г. командующий ТОФ давал бал в Доме офицеров. Среди театрализованных персонажей мероприятия был Петр I, которого блестяще сыграл рослый и фактурный Кравец. И таким образом разрешилась проблема, кому быть Нептуном после Шишкова.

- В советское время в День ВМФ и кораблей на рейде было больше, и людей привлекалось тоже больше. Но аппаратуры, конечно, было меньше, чем сейчас. Сейчас мой текст идет в записи, и оператор с пульта может добавить гром в голосе. С помощью техники можно сделать все, что угодно, - рассказал Виктор Кравец.

Подброшенная корона

…В 2004 году Театр флота находился не в Матросском клубе, как сейчас, а на территории дивизии морской пехоты, на Снеговой, где и хранился реквизит Нептуна. Перед Днем ВМФ экс-Нептун Сергей Шишков посоветовал своему преемнику почистить металлическую корону, чтобы она ярче блестела на солнце. Два матроса всю ночь драили головной убор морского царя, а на другой день, когда корону повезли на водную станцию КТОФ, машина застряла в пробке. Владивосток, один словом. Нептуну со свитой надо выходить в море, а короны нет! Что делать?

- Не волнуйся! Мы тебе ее забросим, - успокоил Кравца режиссер представления, и "загримированный" катер с артистами ушел в море, чтобы через два с половиной часа вернуться под орудийные выстрелы.

И вот ведущий торжественно объявляет прибытие морского царя со свитой. Катер подходит к берегу, медленно опускается аппарель, зрители рукоплещут, а Нептун без короны! Это скандал! И вдруг, когда Кравец с артистами еще не успели десантироваться, на берегу появляется размалеванный черт и... ловко бросает Нептуну начищенную корону. Репутация морского царя была спасена и карьера Виктора Кравца тоже! Правда, журналисты этот прокол заметили, позже в одной из местных газет появилось едкое замечание о том, что Нептуну корону подбросили.

Военная тайна Нептуна

…День ВМФ - холодный праздник, то туман с моросью, то дождь с пронизывающим ветром. А из одежды на Нептуне только борода до колен, трусы и тонкая накидка. Когда Виктор Кравец впервые вышел в море в роли Нептуна, то здорово продрог.

- Было так холодно, что у меня прихватило спину. Я потом неделю натирал ее разными мазями. Когда я об этом дискомфорте рассказал начальству, то мне пообещали сшить трусы мехом внутрь, - вполне серьезно говорит "капраз" Виктор Кравец.

Но выполнило ли начальство свое обещание, Виктор Николаевич не сказал. Военная тайна.