Новые троллейбусы появятся во Владивостоке

"В ближайшие годы будет проведено серьезное переоснащение муниципального транспорта, будут приобретены новые троллейбусы и автобусы, до конца этого года планируется приобрести 10 троллейбусов.

При этом предпочтение будет отдаваться современным машинам, экономичным и экологичным", - заявил Игорь Пушкарев на рабочем совещании с руководством ОАО "Электрический транспорт" и представителями АО "Тролза" г. Энгельс Саратовской области.

На встрече обсуждалась перспектива обновления парка троллейбусов. Компанией "Тролза" были предложены три модели троллейбусов. 15 троллейбусов старой модели ЗИУ-682Г-016.02 около двух лет назад были приобретены администрацией города. Другая модель "Тролза" - 5275.5 "Оптима" - представляет собой современный городской троллейбус с пониженным уровнем пола, качественной внутренней отделкой, оборудованной реостатно-контракторной или транзисторной системой управления, что позволяет экономить до 40% электроэнергии, а также работать в автономном режиме без подключения к контактной сети до 15 минут. Третья модель Тролза - 5265 "Мегаполис" с низким уровнем пола является одной из последних моделей..

Как отметил на совещании глава города Игорь Пушкарев, "большим плюсом машины "Оптима" является возможность автономного движения, когда в случае обрыва проводов троллейбус не останавливается, создавая пробку, а продолжает двигаться по маршруту. К 2012 году на улицах города должен быть только современный транспорт.