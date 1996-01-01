Во Владивостоке открылся первый социальный магазин

Администрация Владивостока совместно с предпринимателями города намерены создать в столице Приморья целую сеть социальных магазинов. В ближайшие годы подобные торговые центры появятся в каждом районе города. Первый из них в краевом центре уже появился на улице Деревенской.

Особенность данного торгового центра - широчайший ассортимент товаров и ощутимо сниженные цены. На продукты социальной группы наценка не будет превышать 15%. Для удобства к магазину на Деревенской будет организован подвоз горожан из социально-незащищенных слоев населения.