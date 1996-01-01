Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Блог кибергейши
В прошлом туристам приходилось ждать часами, чтобы мельком увидеть одинокую гейшу по дороге к клиенту. Теперь у зевак богатый выбор. После периода упадка, продлившегося много десятилетий, эта традиционная японская индустрия развлечений возрождается, пишет The Guardian.
Чайный домик
Правда, древней столице Японии еще далеко до возврата к золотому времени 1920-х годов, когда в Гионе, самом знаменитом из местных кварталов чайных домиков, насчитывалось около 800 гейш. Согласно статистическим данным, в 1965 году в городе было 76 майко. К 1978 году это число уменьшилось до 28, а в последующие годы колебалось между 50 и 80.
Эксперты полагают: тот факт, что в последнее время девочки-подростки часто стремятся в "плавучий мир" чайных церемоний, исполнения музыки и танцев, а также, что греха таить, кокетливых диалогов с нетрезвыми клиентами, свидетельствует, что японцы вновь начинают уважать свою традиционную культуру.
"Помню, много лет назад одна женщина мне сказала: "А как бы понравилось англичанам, если бы символом их страны слыли женщины, которых многие считают всего лишь проститутками в национальных костюмах?" - поясняет Лесли ДАУНЕР, автор книги "Гейша: тайная история исчезающего мира". Даунер полгода прожила среди гейш, собирая материал для исследования. "Теперь японцы намного меньше, чем раньше, стремятся казаться представителями западной культуры. Когда-то они параноидально боялись, как бы Запад не подумал о них чего-то плохого. Это особенно касалось гейш: даже японцы считали их слишком старомодным явлением".
Хотя случаи аморальных интимных связей не являются чем-то неслыханным, мифы о гейшах сейчас постепенно рассеиваются благодаря беспрецедентному вниманию СМИ и тому факту, что чайные домики пяти кварталов гейш Киото, пусть с опозданием, но начинают пользоваться интернетом.
Блоги майко
Появились кибергейши, которые каждый день не только изучают традиционные искусства, но и проводят некоторое время за компьютером. Самые популярные блоги гейш привлекают по несколько тысяч посетителей в месяц, несмотря на то что в этих сообщениях нет сплетен: этикет запрещает упоминать имена клиентов или описывать их поведение. Читатели увлеченно читают даже самые сухие отчеты о рабочих буднях майко.
Появление сайтов чайных домиков и размещение в интернете бланков для вербовки потенциальных майко отчасти объясняется заботой гейш о своих интересах в современном мире. "Теперь они сильнее стремятся предложить миру имидж, который обеспечивал бы им больше дивидендов. Они наконец-то забеспокоились, что традиции гейш исчезнут, и решили принять меры".
Дивиденды от Миехины
Успех или провал нового подхода будет зависеть от учениц типа Миехины, которая в данный момент находится за стойкой бара в Harutomi, чайном домике в квартале Миягавадзо. Живет Миехина здесь же, при чайном домике.
"Не то чтобы я не хотела становиться майко, - говорит она на певучем киотском диалекте, разливая пиво по крохотным стопкам с тоненькими стенками. - Я просто не верила, что у меня получится. Я не была психологически готова столько учиться".
Теперь Миехине 20 лет. Три года обучения у нее уже позади. До обретения статуса полноценной гейши осталось потерпеть лишь несколько месяцев. Талант к хореографии проявился у Миехины рано, но она не соглашалась на предложения нескольких чайных домиков Киото и смягчила свою позицию лишь после того, как отец благословил ее на это занятие. "Я знала: если я войду в этот мир, то буду жить совершенно не так, как другие девочки-подростки", - говорит она.
Миехина не сожалеет о своем решении, хотя родных видит редко, а со школьными друзьями вообще потеряла связь. "Возможно, посторонним кажется, что жить так тяжело, но к странному ритму жизни майко быстро привыкаешь. За тобой постоянно наблюдают люди. Когда они жалуются, то потому, что хотят, чтобы я совершенствовалась в своем деле".
Поскольку Миехина - единственная майко в Harutomi, когда-нибудь придет время, когда она сама станет управлять чайным домиком и обучать новое поколение.
Очевидно, на Миехину - девушку, которая когда-то с трудом решилась стать гейшей, а ныне, по словам ее постоянных клиентов, является одной из лучших танцовщиц в Миягавадзо - возлагаются большие надежды.
"Она - лицо Harutomi и когда-нибудь будет здесь главной, - говорит Харуно. - Если она допустит промах, то опозорит не только себя, но и чайный домик... и свою профессию".
Ученица
Миехина встает в 8:30, съедает легкий завтрак и читает газеты: некоторые клиенты обсуждают с ней текущие новости. Следующие несколько часов она обучается игре на трехструнной лютне "сямисен" и других инструментах, пению и танцам, искусствам чайной церемонии и учтивой беседы. После обеда с ее "матерью" по чайному домику начинается подготовка к вечеру. Процедура макияжа может занимать час. Затем ученица отправляется в дом напротив, где ее слой за слоем заворачивают в кимоно, которое вместе с заколками для волос и другими украшениями весит несколько килограммов. В 6 часов вечера начинаются встречи с клиентами. Если Миехина работает в другом чайном домике, то к полуночи обязана вернуться в Harutomi. Она редко ложится спать раньше трех часов ночи. Второе и четвертое воскресенья месяца - выходные.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста