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Змеиный сезон
Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС России по Приморскому краю, за это лето было уже несколько вызовов по поводу укусов змей. На прошлой неделе в юго-западной части острова Рейнеке щитомордник укусил 26-летнего молодого человека. Бригада врачей, прибывшая на место с экипажем спасателей на катере "Владимир Тельнов", оценила состояние пострадавшего как среднетяжелое и, оказав первую медицинскую помощь, доставила в больницу. Подобное произошло и в конце июня - на острове Попова змея укусила 3-летнего ребенка. Тогда малыш был также срочно госпитализирован с помощью спасателей.
Что касается того, как обезопасить себя и родных от укусов змей, то сотрудники МЧС советуют любую незнакомую змею считать заведомо ядовитой, а еще лучше до похода на природу почитать энциклопедию и запомнить приметы безобидных и ядовитых змей. Кстати, сезон активности щитомордника в Приморье продолжается с середины июня и до ноября. Вот, оказывается, кого стоит опасаться больше и дольше, чем клещей! В пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю рассказали, что змей находят на детских площадках, городских пляжах и на многолюдных улицах.
Даже только что вылупившиеся из яиц детеныши щитомордника крайне ядовиты, а потому не стоит без крайней необходимости ловить змей или, того хуже, играть с ними. Удивительно, но осторожность следует соблюдать и в обращении с мертвыми змеями, ведь у некоторых яд сохраняет свои свойства долгое время. Случайный укол ядовитым зубом может вызвать отравление.
Опытные серпентологи говорят, что змеи никогда не нападают без предупреждения. А потому, советуют они, если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. Если змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее. Не стоит убегать от встретившейся змеи, дабы не наступить на незамеченную другую. Намного опаснее та змея, которую мы еще не видим, чем обнаруженная.
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