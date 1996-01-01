Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Трудовые каникулы
Хотя большая часть подростков предпочитает летом отдыхать, все же многие из них горят желанием работать. Школьники готовы на любой посильный труд, лишь бы не слоняться бесцельно по улицам и иметь хотя бы небольшой, но собственный доход. Кто в нашем городе готов предложить рабочие места для не имеющих никакой квалификации мальчиков и девочек?
По мнению губернатора края Сергея Дарькина, работа во время каникул дает не только детям возможность подзаработать, но и позволяет решить проблемы профилактики беспризорности и правонарушений в подростковой среде. В этом году в рамках губернаторской программы перед специалистами Краевого Управления Службы занятости населения была поставлена задача трудоустроить 16 тысяч подростков. Программа предусматривает трудоустройство школьников не только в период каникул, но и в течение всего года, во внеучебное время.
ДосьеВсего с января 2008 г. нашли работу более 10,5 тыс. школьников в возрасте от 14 до 18 лет, притом большая часть, более 8 тысяч ребят, трудоустроилась за два первых летних месяца. Половина подростков трудится в школьных ремонтных бригадах, а также участвует в озеленении и благоустройстве пришкольной территории.
Немало школьников работает в сельском хозяйстве, а также на почте, в школьных лагерях, библиотеках и архивах. Работают ребята и мойщиками вагонов в трамвайном депо, и фасовщиками, промоутерами и реализаторами печатной продукции, а также официантами, сортировщиками и курьерами.
Как отметила председатель межведомственной комиссии, вице-губернатор края Любовь ДРОЗДОВА, к организации школьного лета ответственно подошли практически во всех городах и районах края. Только в июне из местных бюджетов на трудоустройство детей и подростков выделено более 5 млн руб. Значительные средства выделили Владивосток, Уссурийск, Фокино, Дальнегорск, Лесозаводск, Надеждинский, Михайловский и другие города и районы края. В Управлении государственной службы занятости населения Приморского края сообщили, что всего на оплату труда школьников предусмотрено выделить более 23 млн руб. Единственное, что тормозит выполнение задачи - это низкая заинтересованность или даже страх потенциальных работодателей перед трудоустройством юных работников.
ДосьеВ среднем подростки могут заработать 2-4 тыс. руб. в месяц, работая 3,5-4 часа в день. Часть зарплаты выплачивает работодатель (не ниже минимального размера оплаты труда), а часть в размере от 900 до 1500 руб. - служба занятости.
По словам главного специалиста - эксперта отдела трудоустройства и специальных программ Управления государственной службы занятости населения Приморского края Ольги ЯКУНИНОЙ, ребят, желающих работать, больше, чем вакантных мест, поэтому при подборе рабочего места отдается приоритет детям из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, воспитанникам детских домов. Ведь для таких ребят летние заработки становятся существенной материальной поддержкой.
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- Интриги водопроводного двора
- На Камчатке прошел фестиваль дикоросов "Там, где растёт кутагарник"
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- На Итурупе в аэропорту Ясный впервые приземлился частный легкомоторный самолет
- На Камчатке самых быстрых покорителей Авачинского вулкана наградят авиабилетами в Москву
- ВКС России срочно перебросили на Дальний Восток ракетоносцы Ту-160
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса