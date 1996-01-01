Трудовые каникулы

Хотя большая часть подростков предпочитает летом отдыхать, все же многие из них горят желанием работать. Школьники готовы на любой посильный труд, лишь бы не слоняться бесцельно по улицам и иметь хотя бы небольшой, но собственный доход. Кто в нашем городе готов предложить рабочие места для не имеющих никакой квалификации мальчиков и девочек?

По мнению губернатора края Сергея Дарькина, работа во время каникул дает не только детям возможность подзаработать, но и позволяет решить проблемы профилактики беспризорности и правонарушений в подростковой среде. В этом году в рамках губернаторской программы перед специалистами Краевого Управления Службы занятости населения была поставлена задача трудоустроить 16 тысяч подростков. Программа предусматривает трудоустройство школьников не только в период каникул, но и в течение всего года, во внеучебное время.

Досье Всего с января 2008 г. нашли работу более 10,5 тыс. школьников в возрасте от 14 до 18 лет, притом большая часть, более 8 тысяч ребят, трудоустроилась за два первых летних месяца. Половина подростков трудится в школьных ремонтных бригадах, а также участвует в озеленении и благоустройстве пришкольной территории.

Немало школьников работает в сельском хозяйстве, а также на почте, в школьных лагерях, библиотеках и архивах. Работают ребята и мойщиками вагонов в трамвайном депо, и фасовщиками, промоутерами и реализаторами печатной продукции, а также официантами, сортировщиками и курьерами.

Как отметила председатель межведомственной комиссии, вице-губернатор края Любовь ДРОЗДОВА, к организации школьного лета ответственно подошли практически во всех городах и районах края. Только в июне из местных бюджетов на трудоустройство детей и подростков выделено более 5 млн руб. Значительные средства выделили Владивосток, Уссурийск, Фокино, Дальнегорск, Лесозаводск, Надеждинский, Михайловский и другие города и районы края. В Управлении государственной службы занятости населения Приморского края сообщили, что всего на оплату труда школьников предусмотрено выделить более 23 млн руб. Единственное, что тормозит выполнение задачи - это низкая заинтересованность или даже страх потенциальных работодателей перед трудоустройством юных работников.

Досье В среднем подростки могут заработать 2-4 тыс. руб. в месяц, работая 3,5-4 часа в день. Часть зарплаты выплачивает работодатель (не ниже минимального размера оплаты труда), а часть в размере от 900 до 1500 руб. - служба занятости.

По словам главного специалиста - эксперта отдела трудоустройства и специальных программ Управления государственной службы занятости населения Приморского края Ольги ЯКУНИНОЙ, ребят, желающих работать, больше, чем вакантных мест, поэтому при подборе рабочего места отдается приоритет детям из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, воспитанникам детских домов. Ведь для таких ребят летние заработки становятся существенной материальной поддержкой.