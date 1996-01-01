У Чукотки будет своя Красная книга

В Магадане сотрудники магаданского Института биологических проблем Севера (ИБПС) ДВО РАН завершили работу над Красной книгой Чукотки. Об этом РИА "Восток-Медиа" сообщил корреспондент газеты "Магаданская правда" Виктор ПЧЕЛИНЦЕВ.

Работа над изданием длилась около года, в Красную книгу Чукотки вошли описания 300 видов растений и животных, которые включают фотографии, иллюстрации и карты с ареалами обитания. Над ее созданием работали ученые Магадана, Владивостока и Санкт-Петербурга.