Так себе нация

На проходящей в Эстонии XIV Европейской конференции психологии личности ученые из Тартуского университета сделали интересный доклад. Они установили, что загадочной русской души не существует.

В ходе социологического исследования, в котором принимали участие 40 вузов разных городов РФ, были получены данные об 11 тыс. человек - от Камчатки до Карелии.

На основании их анализа, говорит профессор Юри АЛЛИК, выяснилось, что русский человек как на генетическом, так и на личностном уровне "очень схож с другими народностями".

Ученый особо подчеркнул, что все опрошенные по национальности были русскими. Тем не менее результаты, по его мнению, однозначно указывают на то, что Достоевский и Солженицын ошибочно называли русскую нацию уникальной.

"Мне кажется, что это и в политическом смысле ясная и важная весть, - сказал профессор. - Например, оправдывать какую-нибудь политическую систему тем, что таков русский народ или что демократия и другие прозападные формы жизни русскому противопоказаны, - чистая демагогия. Простой, реальный русский человек, которого ценят, ничем особым не отличается ни от латыша, литовца, эстонца или от людей любой другой национальности".

Статьи об этой научной работе вышли в ряде прибалтийских газет, что вызвало поток ехидных комментариев со стороны русскоязычных читателей.