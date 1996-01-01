Перевод стрелок может остаться в прошлом

Комитет Совета Федерации по промышленной политике поддержал внесенный в Госдуму председателем верхней палаты Сергеем Мироновым законопроект, предлагающий отменить сезонный перевод часов в России. Об этом, ссылаясь на председателя комитета Валентина ЗАВАДНИКОВА, сообщают информагентства.

Он напомнил, что исчисление времени в стране регулируется постановлением правительства, в соответствии с которым ежегодно осуществляется перевод часовой стрелки в последнее воскресенье марта на час вперед, а в последнее воскресенье октября - на час назад.

"Большое число данных свидетельствует о наличии негативного воздействия перевода часов на летнее время на здоровье людей", - отметил Завадников.

Парламентарий предположил, что можно было бы рекомендовать отойти от жестких графиков работы в пользу гибких в тех сферах деятельности, где это возможно. "В современной экономике эффективность работы определяется не временем начала работы сотрудника, а его способностью качественно и своевременно выполнять работу. Такой подход становится все более востребованным в постиндустриальном обществе", - заявил сенатор.