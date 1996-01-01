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Жилищные инспекторы берут контроль над жильем
В 20 городах и районах края начала работу государственная жилищная инспекция. По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, с 1 июля 2008 года в большинстве муниципалитетов жилищные инспекторы уже работают.
Исключения составляют Лесозаводск, Спасск-Дальний, Дальнереченск, Фокино, Партизанский, Спасский, Пограничный, Хасанский и Шкотовский районы. В этих муниципальных образованиях инспекции будут организованы в самое ближайшее время.
Как отмечает пресс-служба края, жилищная инспекция создана в Приморье по инициативе губернатора Сергея ДАРЬКИНА. Главная задача этой структуры - защита прав и интересов приморцев в сфере ЖКХ. Инспекции будут открыты во всех городах и районах края. Специалисты жилинспекции будут контролировать использование и сохранность жилья независимо от форм собственности, следить за качеством коммунальных услуг.
На обеспечение работы инспекторов из бюджета края будет выделено порядка 17 млн рублей. Общая численность инспекторов составит 35 человек. Планируется, что в каждом городе и районе будет работать один сотрудник. В Уссурийске и Находке, где значительный объем жилищного фонда, в штате инспекции - по два человека. Во Владивостоке функции жилищной инспекции возьмет на себя один из отделов департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края. По мнению губернатора, работа краевой жилищной инспекции будет способствовать созданию комфортных условий жизни в Приморье - от Владивостока до сельской глубинки.
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