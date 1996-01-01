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Дорога от Золотого Рога к Босфору
В Приморье идет подготовка к строительству дороги бухта Патрокл - бухта Золотой Рог. Трасса соединит между собой два моста - через Золотой Рог и через пролив Босфор Восточный на остров Русский.
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства администрации Приморского края, торги на проектирование этой дороги были объявлены в конце июня. Проектировщик определится в августе этого года.
Объект, как известно, входит в подпрограмму "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" федеральной целевой программы. И хотя эксперты все больше склоняются к выводу - с мостом на остров Русский к 2012 г. не успеть, губернатор Сергей ДАРЬКИН считает, что, поскольку в федеральной целевой программе заложены 21,5 млрд руб. на дороги, - их надо освоить.
Дорога начнется с мыса Голдобина, от въезда на мост через Золотой Рог в районе улиц Фастовская и Пихтовая. Далее пойдет по ул. Калинина и через ул. Олега Кошевого выйдет на площадь Окатовая. Затем магистраль по ул. Героев-тихоокеанцев выйдет на перекресток улиц Бархатная и Катерная, где замкнется на мост через пролив Босфор Восточный.
Напомним, что предусмотрено также строительство объездной дороги от поселка Новый через Де-Фриз к бухте Патрокл. Также будет реконструирована дорога к мосту через Золотой Рог от станции Санаторная, автомагистраль аэропорт Кневичи - Владивосток.
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