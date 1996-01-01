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Большинство россиян опасается произвола властей
Подавляющее большинство россиян не чувствуют себя защищенными от возможного произвола со стороны властей, показал опрос населения, проведенный социологами центра Юрия ЛЕВАДЫ. При этом более половины опрошенных выказали уверенность, что не смогут отстоять в России свои интересы и права, если они будут нарушены, пишут "Новые известия".
Опрос был проведен среди взрослого населения в конце июня. Согласно данным исследования, 73% россиян заявили о том, что не чувствуют себя защищенными от произвола "властей, милиции, ГИБДД, налоговиков, судов и прочих государственных структур". Положительно на этот вопрос ответили только 22% респондентов. 6% участников опроса затруднились с ответом. Чаще других отрицательно на этот вопрос отвечали мужчины (76%), жители Москвы (79%) и других крупных городов, а также представители "низших социальных слоев" (77%).
62% участников опроса заявили о невозможности восстановить свои права в случае их нарушения в России, возможным считают такое только 25% опрошенных. 13% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.
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