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Косметической операцией не обойтись
Над тем, чтобы берег моря во Владивостоке выглядел образцово-показательным, власти города и края бьются еще с начала 70-х.
Тогда, кстати, был сформирован современный вид Корабельной набережной, который с тех пор не раз совершенствовался и дополнялся различными мемориальными объектами. Тогда же было начато и благоустройство берега вдоль Амурского залива в продолжение Спортивной набережной, где был снесен старый рыбокомбинат, а в 80-е построен спорткомплекс "Олимпийский". А на берегу бухты Федорова появилась похожая с моря на океанский лайнер гостиница "Амурский залив".
Однажды был благоустроен и район Моргородка. Кроме того, нередки были акции, когда сотни лодочных гаражей, построенные из чего попало и внешне абсолютно убогие, сносились от п. Горностай вплоть до Угольной, чтобы придать береговой черте города хоть какую-то ухоженность.
В новое время наши власти вновь прошлись по Корабельной и Спортивной набережным, отмечая их "лицевое" значение для города. И действительно эти места стали лучше. Однако неудовлетворенность в целом городской береговой чертой осталась. Потому что, если смотреть на нее, возвращаясь из морей, то взору на берегу открываются убогие постройки, ржавеющие у пирсов корабли, беспорядок у причальных стенок. Особенно это характерно для района Токаревской Кошки.
Видимо, по этой причине, когда город был определен местом проведения саммита АТЭС 2012 г., возникла идея выстроить морской фасад Владивостока, который должен как-то по-особому подчеркнуть эту "жемчужину российской короны". К сожалению, о сути градостроительного задания, которое администрация Приморского края выдала проектному институту ДНИИМФ, можно только строить догадки. Работа идет в условиях строжайшей секретности, и похоже, ознакомить с ней общественность города и края авторы планируют не раньше, чем работа будет выполнена в полном объеме.
Стоит отметить, что проектировщикам ДНИИМФ принадлежит ряд проектов по обустройству береговой черты Владивостока. Часть из них была реализована. Другие - ждут своего часа. Все это в целом действительно должно "причесывать" и выстраивать передний план "морского фасада города".
По мнению главного архитектора института "Приморгражданпроект" Владимира ВОРОБЬЕВА, на самом деле "морской фасад Владивостока" следует понимать как многоплановую композицию, в которой должны быть задействованы все городские территории, просматривающиеся с моря. В этом случае работа ДНИИМФа значима, но должна быть дополнена проработкой "задних планов", как это было, например, несколько лет тому назад сделано "Приморгражданпроектом" в отношении застройки территорий проспекта Красоты, которая, по его проекту, может создать городу совершенно новый силуэт.
Владимир Воробьев также считает, что подобная проработка застройки города в рамках проекта "Морской фасад Владивостока" должна быть сделана поверх береговой полосы от б. Патрокл на Чуркине до района нефтебазы на Первой Речке.
По его мнению, реализация такого градостроительного плана не может ограничиваться какими-то небольшими временными рамками. Это работа на многие десятилетия вперед.
Однако, на наш взгляд, определенный тон формированию морского фасада Владивостока придаст новое освоение о. Русский и создание на нем объектов саммита-2012 и Тихоокеанского государственного университета. Уровень возникшей здесь архитектуры, если она действительно окажется на высоте, должен стать примером, на который надо будет ориентироваться и другим "точкам" городского побережья.
С другой стороны, сегодня, пожалуй, стоит подумать о долговременной "фасадной" перспективе отдаленных береговых территорий города - чтобы, с какой стороны к нему ни подъехать, это было бы и красиво, и оригинально.
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