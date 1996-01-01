Федеральная таможенная служба объявила конкурс лидеров внешнеэкономической деятельности "Таможенный Олимп - 2008". Конкурс проводится в рамках IX международной выставки "Таможенная служба-2008". К участию в конкурсе приглашаются участники внешнеторговой деятельности, а также организации, осуществляющие деятельность в области таможенного дела.

По замыслу организаторов конкурс явится стимулом для развития международной торговли, внедрения передовых информационных технологий и стандартов в области таможенного дела, обеспечения прозрачности совершаемых операций и соблюдения законодательства Российской Федерации. Кроме того, общественное признание заслуг лауреатов, подтверждение их положительного опыта и достижений в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности и деятельности в области таможенного дела поможет потенциальным клиентам сделать правильный выбор в пользу надежных партнеров в сфере таможенного дела.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

"Лидер внешней торговли России";

"Лучший таможенный терминал России"; "Лучший таможенный брокер России"; "Лучший таможенный перевозчик России"; "Лучший таможенный интегратор России". Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными призами. Лауреатские регалии они смогут использовать в своих рекламных кампаниях. При отборе претендентов конкурсная комиссия будет учитывать следующие критерии: - объем внешнеторгового оборота; - сумма перечисленных в федеральный бюджет таможенных платежей и сборов за период с 1 января по 31 декабря 2007 года; - отсутствие в 2007 и текущем годах дел о привлечении к ответственности за нарушение таможенного законодательства. Участники, имеющие наилучшие показатели, будут признаны победителями. Конкурс проводится в два этапа. На первом - отбор претендентов будет производиться региональными таможенными управлениями, которые направят сведения о победителях первого этапа в Федеральную таможенную службу. Второй этап - проведение федерального конкурса. Официальная церемония награждения лауреатов конкурса состоится во время проведения очередной ежегодной выставки "Таможенная служба". В дальневосточном регионе заявки на участие в конкурсе "Таможенный Олимп" принимаются в Дальневосточном таможенном управлении. Заявку можно подать лично, по почте, по факсу или по электронной почте. Адрес: ул. Гоголя, 48, г. Владивосток, Приморский край, 690014, Дальневосточное таможенное управление. Контактный телефон / факс: 308-278. Электронный адрес: dvtu_oso@mail.customs.ru Заявка оформляется в произвольном виде за подписью руководителя организации с обязательным указанием номинации, наименования и ИНН организации, показателей соответствия критериям отбора претендентов, контактных лиц, телефонов для связи и некоторой другой информации. Заявки принимаются до 1 августа 2008 года. Более подробную информацию о конкурсе можно получить из Положения о порядке проведения в Дальневосточном таможенном управлении отбора претендентов для участия в конкурсе "Таможенный Олимп-2008", которое размещено на официальном сайте ДВТУ: http://dvtu.customs.ru или www.dvtu.customs.ru в разделе "Информация для участников ВЭД". Или по телефону: 8 (4232) 308-278.