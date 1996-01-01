Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Федеральная таможенная служба объявила конкурс лидеров внешнеэкономической деятельности
Федеральная таможенная служба объявила конкурс лидеров внешнеэкономической деятельности "Таможенный Олимп - 2008". Конкурс проводится в рамках IX международной выставки "Таможенная служба-2008". К участию в конкурсе приглашаются участники внешнеторговой деятельности, а также организации, осуществляющие деятельность в области таможенного дела.
По замыслу организаторов конкурс явится стимулом для развития международной торговли, внедрения передовых информационных технологий и стандартов в области таможенного дела, обеспечения прозрачности совершаемых операций и соблюдения законодательства Российской Федерации. Кроме того, общественное признание заслуг лауреатов, подтверждение их положительного опыта и достижений в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности и деятельности в области таможенного дела поможет потенциальным клиентам сделать правильный выбор в пользу надежных партнеров в сфере таможенного дела.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
"Лидер внешней торговли России";
"Лучший таможенный терминал России"; "Лучший таможенный брокер России"; "Лучший таможенный перевозчик России"; "Лучший таможенный интегратор России". Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными призами. Лауреатские регалии они смогут использовать в своих рекламных кампаниях. При отборе претендентов конкурсная комиссия будет учитывать следующие критерии: - объем внешнеторгового оборота; - сумма перечисленных в федеральный бюджет таможенных платежей и сборов за период с 1 января по 31 декабря 2007 года; - отсутствие в 2007 и текущем годах дел о привлечении к ответственности за нарушение таможенного законодательства. Участники, имеющие наилучшие показатели, будут признаны победителями. Конкурс проводится в два этапа. На первом - отбор претендентов будет производиться региональными таможенными управлениями, которые направят сведения о победителях первого этапа в Федеральную таможенную службу. Второй этап - проведение федерального конкурса. Официальная церемония награждения лауреатов конкурса состоится во время проведения очередной ежегодной выставки "Таможенная служба". В дальневосточном регионе заявки на участие в конкурсе "Таможенный Олимп" принимаются в Дальневосточном таможенном управлении. Заявку можно подать лично, по почте, по факсу или по электронной почте. Адрес: ул. Гоголя, 48, г. Владивосток, Приморский край, 690014, Дальневосточное таможенное управление. Контактный телефон / факс: 308-278. Электронный адрес: dvtu_oso@mail.customs.ru Заявка оформляется в произвольном виде за подписью руководителя организации с обязательным указанием номинации, наименования и ИНН организации, показателей соответствия критериям отбора претендентов, контактных лиц, телефонов для связи и некоторой другой информации. Заявки принимаются до 1 августа 2008 года. Более подробную информацию о конкурсе можно получить из Положения о порядке проведения в Дальневосточном таможенном управлении отбора претендентов для участия в конкурсе "Таможенный Олимп-2008", которое размещено на официальном сайте ДВТУ: http://dvtu.customs.ru или www.dvtu.customs.ru в разделе "Информация для участников ВЭД". Или по телефону: 8 (4232) 308-278.
Новости тематики
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
Новости раздела
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- На Итурупе в аэропорту Ясный впервые приземлился частный легкомоторный самолет
- На Камчатке самых быстрых покорителей Авачинского вулкана наградят авиабилетами в Москву
- ВКС России срочно перебросили на Дальний Восток ракетоносцы Ту-160
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
- Рэпер L’One стал послом чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года