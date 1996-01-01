Хасан: кто виноват?

Мы зачастую идеализируем свою историю. А надо ли это делать? Думается, что российские граждане должны знать историческую правду, какой бы она не была.

Приближается знаменательная дата - 70-летие вооруженного конфликта у озера Хасан между СССР и Японией.

В СМИ то и дело появляются статьи на эту тему, авторы которых преподносят эти события в свете еще той советской пропаганды, которые происходили с конца июля по август 1938 года у озера Хасан. Одни пишут, что японцы пытались вооруженным вторжением на территорию российского Дальнего Востока прибрать к рукам город Владивосток. Другие - что они вообще хотели захватить у нас все Приморье, третьи выдвигают версии, что японцы готовили нападение на Россию и события тех времен у озера Хасан всего лишь прощупывание наших сил к предстоящей большой войне между Россией и Японией.

Но, как всем известно, Япония во время Второй мировой войны на Россию не напала и соблюдала свои обязательства, связанные с пактом о нейтралитете, иначе бы ход всей Второй мировой войны был бы совершенно другим, и неизвестно чем бы закончилась Великая Отечественная война 1941-45 годов. Об этом и многом другом достаточно подробном описано в моей книге "Курильские острова, чьи они?"

Нужно ли нам знать правду или оставаться в плену стереотипов? Советская версия событий у озера Хасан была преподнесена для нас россиян так - японцы вторглись в августе 1938 г. на 4 км вглубь советской территории, у озера Хасан. Отбив атаки японцев и нанеся им тяжелые потери, советские войска с позором отбросили врага в исходное положение и закрепились на государственной границе.

Так как же развивались события на самом деле? Сегодня на основе рассекреченных документов можно увидеть реальную картину тех событий.

Картина такова

К 30-м годам прошлого столетия обе империи - СССР и Япония - готовились к войне. СССР наращивает свой военный потенциал и впоследствии вторгается в Польшу, оккупирует ее восточную часть. В конце 1939 г. СССР начинает войну против Финляндии, насильственно присоединяет Прибалтику и отторгает у Румынии район Бессарабии и Северную Буковину. Япония, также заразившись хищнической манерой поведения других мировых держав, оккупирует Маньчжурию, которая граничит с Советским Союзом на Дальнем Востоке и размещает там свои войска. Ситуация накаляется. И вот в начале июля 1938 года в районе контакта вооруженных сил обеих империй на Дальнем Востоке у озера Хасан советские пограничники скрытно выдвинулись на вершину сопки Заозерной (линия границы проходила как раз по вершине этой сопки) и начали рыть окопы и устанавливать проволочные заграждения для обустройства усиленного пограничного поста. Работы проходили ночью, и когда рассвело, обнаружилось, что вырытые окопы и проволочные заграждения оказались на 3 метра по ту сторону границы на сопредельной Маньчжурской стороне. То есть вольно или невольно залезли на чужую территорию. Естественно, это вызвало недовольство со стороны японцев, и они направили ноту протеста советскому правительству с требованием отодвинуться на 3 метра назад на свою территорию.

Но большевики не привыкли отступать. Более того, 15 июля 1938 года с российской стороны на территории Маньчжурии выстрелом из винтовки был убит японский жандарм Сякуни МАЦУСИМА. Стрелял начальник инженерной службы Посьетского погранотряда лейтенант В. ВИНЕВИТИН, которому впоследствии было присвоено звание Героя Советского Союза. Таким образом, и без того накаленная ситуация была доведена до верхней точки.

Военная истерия

И с этого момента началось разжигание военной истерии с обеих сторон. Японцы начинают засылать на пограничные заставы мирных жителей с письмами к советской стороне, в которых содержалась просьба уйти с Маньчжурской территории. 18 июля 1938 г. только на участке заставы "Карантин" были задержаны 23 японца-нарушителя почтальона с такими письмами. Однако ответа не было дано - ни устного, ни письменного, а почтальонов-письмоносцев построили в колонну и отправили обратно в Маньчжурию по домам.

Командующий Краснознаменным Дальневосточным военным округом В.К. БЛЮХЕР направляет на границу комиссию для расследования инцидента. Комиссия действительно устанавливает нарушение границы советскими пограничниками и докладывает об этом Блюхеру. Тот в свою очередь докладывает в Москву ВОРОШИЛОВУ и СТАЛИНУ, и требует ареста начальника погранучастка и других виновников в провоцировании конфликта с японцами.

Таким образом, Блюхеру было ясно, что пограничный конфликт провоцируется действиями советских пограничников. Выводы ясны: Блюхер, Ворошилов знали, что граница нарушена советскими пограничниками. Убит человек. Но именно Москва ничего не предприняла, чтобы погасить в самом зародыше страшный кровавый и безумный конфликт.

Вот выдержка из секретного приказа К. Ворошилова № 0040, "Даже после получения указания от правительства о прекращении возни со всякими комиссиями и расследованиями тов. Блюхер не меняет своей пораженческой позиции и по-прежнему саботирует организацию вооруженного отпора японцам. Дело дошло до того, что при разговоре по прямому проводу товарищей Сталина, МОЛОТОВА и Ворошилова с товарищем Блюхером тов. Сталин вынужден был задать ему вопрос: "Скажите товарищ Блюхер честно - есть ли у вас желание по-настоящему воевать с японцами?" Инициаторы кровавой драмы из этого отрывка приказа видны явно. Более того, Сталин, угрожая, прямо толкает Блюхера на всемерное разжигание военного конфликта. А ведь знали правду. Можно еще было сказать об ошибке и начать переговоры. Но Сталин твердил одно - воевать.

В результате этого японцы атаковали высоты Заозерная и соседнюю Безымянную и после упорного и кровопролитного боя восстановили положение границы до рытья окопов советскими пограничниками. Дальше японцы не пошли. Затем начались безрезультатные хаотичные кровавые боевые действия по занятию высот советскими войсками.

Напрасная кровь

8 августа 1938 года советским солдатом был убит тот самый начальник инженерной службы Посьетского погранотряда В. Виневитин. Убит по ошибке, из-за чудовищной неразберихи с паролями, да и не только с ними, царившей в войсках. К примеру, часть войсковых подразделений, посланных на помощь пограничникам, прибыла к ним с холостыми патронами и учебными деревянными гранатами. Только 13 августа после начала переговоров и прекращения боевых действий советские пограничники вернулись на границу. Но уже без нарушений и окопов. Дипломаты вернули всё на свои круги. Хотя всё можно было сделать и раньше, не проливая напрасно крови. Такова история событий у озера Хасан и только теперь мы узнаем, что же в действительности происходило в те годы на юге Приморского края.