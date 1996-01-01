Русская школа добра

С 17 июля по 5 августа во Всероссийском детском центре "Океан" стартует международная смена "Школа добра". Её участниками станут 500 школьников из провинции Сычуань, наиболее пострадавшей во время землетрясения в Китае, а также 110 школьников из сельских районов Приморья.

30 июля к ним присоединятся участники детских творческих коллективов из российских регионов. В смене будут работать в качестве переводчиков 15 волонтеров Института Конфуция Дальневосточного государственного университета.

С инициативой пригласить китайских детей выступил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Совместно с представителями власти Китая было принято решение привезти в Россию 1000 школьников, часть которых берет на себя детский центр "Океан".

- В заключительной стадии находятся переговоры с представителями консульства, - говорит Руслан МАРЗОЕВ, зав. отделом информации и общественных связей центра "Океан". - К нам приедут китайские дети из высокогорных сел, которые практически не выезжают за их пределы. С ними в одной смене будут отдыхать ребята из всех наших 22 сельских районов. Если опыт окажется удачным, мы планируем организовывать смены для школьников со всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для ребят уже приготовили обширную программу: культурные, спортивные, познавательные мероприятия, экскурсионные прогулки по краевому центру, языковые занятия. Планируются празднование Дня России, Дня Китая, "Да здравствует Олимпиада в Пекине", праздника Нептуна.

В дни международной смены будут работать около 200 педагогов. Помимо тех, кто едет с ребятами непосредственно из Китая, планируется привлечь еще 50 вожатых, 45 переводчиков, более 40 психологов. В основном, это студенты старших курсов ДВГУ и бывшие воспитанники "Океана" из Амурской области, Красноярского и Алтайского краев, которые решили добровольно и безвозмездно помочь детям.

Сотрудники Всероссийского центра учли и особенность питания школьников из соседней страны, помимо своих поваров, будут работать четверо профессионалов из Пекина. Скучать гостям точно не придется, ведь для них будут выступать такие творческие коллективы, как "Апрель" из Томской области, "Мечта" из Тюмени, "Маленький джигит", "Играй гармонь" и другие.