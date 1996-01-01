Походный рюкзачок

Товары для кемпинга уже давно перестали быть дефицитом. Ежегодно только во Владивостоке открывается два-три крупных специализированных магазина товаров для туризма и отдыха, не считая десятков отделов в торговых центрах. Как признают аналитики туристического рынка, сегодня работа со спортивным снаряжением, аксессуарами для активного отдыха, рыбалки и охоты - один из самых динамично развивающихся направлений торгового бизнеса.

Наша крыша - уже не небо голубое

Палатки и тенты из статических помощников как кратковременного, так и продолжительного отдыха превратились в неизменный туристический фетиш. Можно, конечно, посмеяться, но по чьему-то меткому замечанию, палатка или тент, как запонки, говорят о статусе хозяина, о его материальном и социальном месте, занимаемом в обществе.

Что мы имеем в продаже? Например, магазин "Лидер" предлагает двух-, трех- и даже 8-местные палатки. Так, двухместная палатка из Польши будет стоить 2,5 тыс. руб., четырехместная из Италии - 8,7 тыс. руб., а палатка на восемь мест уже обойдётся свыше 10 тыс. целковых.

Тенты, на наш взгляд, лучше выбирать в рыболовном магазине "У Балашова", что на пр-те 100-летия Владивостока. Представленный ассортимент впечатляет: более 50 наименований и видов палаток и тентов - от 2,5 тыс. руб. за скромный навес до 20 тыс. руб. за гигантский тент, под крышей которого может легко разместиться футбольная команда.

Цены на спальники отечественного производства варьируются от 1,3 до 1,5 тыс. руб., из Китая и Польши - от двух до 2,6 тыс. руб. ("Снайпер"). Самый дешевый спальник, найденный нами, предлагали в автомагазине "Буши": 600 руб. за вполне сносный синтепоновый "чехол".

Скатерть-самобранка

Далее в списке походных вещей - кемпинговая мебель: кухни, столы, стулья, кресла, шкафы и гамаки.

В магазине "Спорткульттовары на Мальцевской" мобильные кухни стоят 3-5 тыс. руб. (Китай), а стол-кухня из России - 3,5 тыс. руб. Обычные же туристические столы вы не найдёте дороже 4 тыс. руб.

Выбор складных кресел и стульев поражает своим разнообразием, каждый может выбрать себе товар по карману. В среднем цены варьируются от 300 руб. на крохотные стульчики до 2,5 тыс. на кемпинговые кресла. Также подобный товар можно найти на традиционных китайских рынках. Чтобы не оставлять свои вещи под открытым небом, может пригодиться и походный шкаф (2,5-4 тыс. руб.).

В магазине походных товаров "Экспедиция" большой выбор мангалов, барбекюшниц, а также кухонных наборов для пикника и отдыха. Например, мангал на 6 шампуров будет стоить около 700 руб., а на 12 - больше тысячи. Решетка-гриль для приготовления мяса или рыбы обойдется дешевле, цена на нее в пределах 650 руб.

Нельзя забывать и про древесный уголь для костра. Теперь уже редко когда встретишь отдыхающего со своей вязанкой дров в багажнике автомобиля. В магазинах уголь стоит около 120 руб., но есть возможность купить его за 80-90 на рынке у друзей из Поднебесной.

Для тех, кто не любит готовить и разогревать еду на костре, есть прекрасный вариант - бензиновая плитка. Цена её, правда, в магазинах достигает 9-10 тыс. руб. Но можно обойтись и простой газовой печуркой китайского производства. Стоит она не более 300 руб., а одного баллона (30-35 руб.) хватает, чтобы сварить и первое, и компот!

При сборах перед вами встанет выбор - взять одноразовую посуду или уже готовый походный набор. Первый вариант обойдется вам значительно дешевле (около 150 руб.), второй же будет стоить от одной тысячи (посуда из пластмассы) и до 4 тыс. руб. (посуда из металла), но при этом прослужит вам гораздо дольше.

В жаркие деньки охладить напитки возможно при помощи специальных холодильников, которые работают от прикуривателя вашего авто либо от аккумуляторов холода. За холодильники (12V, 220V) из КНР придется отдать около 4 тыс. руб., за российский аналог - 7 тыс. Для сравнения, термосумка вместимостью 32 л (Японии) стоит дешевле - 1,5 тыс., отечественный изотермический контейнер вместимостью 28 л - около 4 тыс. руб. и плюс аккумулятор холода за 90-600 руб. в зависимости от упаковки.

Душ в полевых условиях

Для полного комфорта во время отдыха на природе в магазинах можно приобрести душ и специальный биотуалет. Цена походного электрического душа (12V) CW Niagara объемом 18 л - 3,2 тыс. руб. ("Лидер", "Спорткульттовары"), а в интернет-магазине Dreamcamp можно найти душ с большим объемом, но за меньшую цену (20 л - 2,2 тыс. руб.).

Цены на биотуалеты достигают 4,5 тыс. руб. (с поршневой помпой) и 5,5 тыс. (с механическим "подсосом"). Помимо стандартного туристического набора на сайте интернет-магазина Dreamcamp можно найти весьма интересные вещи, например, походные водоочистители с ценовым диапазоном от 2 до 4 тыс. руб.

Одним словом, вам выбирать, что брать с собой, а что так и оставить лежать на полках в магазине. Ведь, по самым скромным подсчётам, набор истинного туриста обойдется вам не меньше чем 15 тыс. руб. Ну а если вы хотите отдохнуть со всеми удобствами, придётся выложить и все 40 тыс.