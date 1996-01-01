Потерпите с разводом

В 2009 году мужчин заставят при разводе покупать жилье для экс-жен и детей. Изменится и порядок рассмотрения дел в суде о продажах квартир без учета интересов детей.

Депутаты предлагают обязать родителей обеспечивать детей жильем. Это должна быть либо квартира для совместного проживания, если родители живут вместе с детьми, либо купленное или арендованное специально для детей жилье в случае развода. Поправки в Семейный кодекс внесли депутаты Госдумы Владимир УЛАС и Игорь ЭДЕЛЬ из КПРФ.

Теория и практика

Квартира должна быть благоустроенной, площадью не ниже социальных норм (33 кв. метра на одного человека, 42 кв. метра на двух и по 18 кв. метров на трех и более) и находиться в том же населенном пункте, где дети жили раньше, пишут "Новые известия".

Единственное ограничение - расходы родителя вместе с алиментами не могут превышать половину его доходов. В пояснительной записке говорится, что цель поправок - защита прав несовершеннолетних детей после развода родителей. По действующему законодательству суд при разводе может обязать мужчину разрешить бывшей жене с ребенком проживать в его квартире какое-то время. Однако авторы поправок утверждают, что на практике это право реализовать невозможно.

Главное - интересы детей

В Госдуме поправки поддерживают. Первый зампредседателя комитета по делам женщин, семьи и детей Наталья КАРПОВИЧ пояснила, что инициатива касается ситуации, когда женщина с ребенком, даже будучи прописанной в квартире бывшего мужа, не может жить с ним и вынуждена самостоятельно снимать жилье. В этом случае отца ребенка помимо алиментов обяжут возмещать половину квартплаты и коммунальных платежей. А если мужчина продаст квартиру, у него отберут часть денег на покупку жилья для ребенка.

В то же время изменится порядок рассмотрения дел в суде о продажах квартир, когда не были учтены интересы детей. Сейчас такие сделки признают недействительными, и покупатель лишается квартиры. Предлагается же переложить ответственность на продавца, с которого будут взыскивать долю ребенка в денежном выражении. Принятие поправок запланировано на осень, вступление в силу - со следующего года.

Удар по алиментщикам

Если возложить на мужчин обязанность решать жилищную проблему бывших жен, то количество исков со стороны разведенных дам возрастет на четверть, прогнозирует адвокат Георгий ЗУБОВСКИЙ. По его мнению, вал исков может вызвать паралич Службы судебных приставов, которые едва справляются с выбиванием долгов с нынешних алиментщиков.

Количество неплательщиков останется прежним, а возрастут только их суммы, заявил начальник отдела по взаимодействию со СМИ Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Игорь КОМИССАРОВ. По его мнению, добросовестные алиментщики все так же исправно будут платить, а недобросовестные - уклоняться, и с них деньги будут взыскиваться принудительно.

Поправки депутатов - не единственный удар по алиментщикам. В июне Госдума увеличила неустойку за просрочку при уплате алиментов с 0,1% в день до 0,5%. В настоящее время размер алиментов составляет 25% от доходов папы на одного ребенка, 33% на двух и 50% на трех и более.

Кстати, количество разводов в минувшем году составило в России 686 тысяч, или 54,3% от количества заключенных за то же время браков. Число разведенных мужчин, имеющих детей, - 10 млн человек.

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