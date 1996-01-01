Выдача льготникам билетов "выходного дня" продолжается

В Приморье продолжается реализация билетов "выходного дня" льготным категориям граждан регионального регистра на проезд пригородным железнодорожным транспортом.

К льготной категории граждан относятся ветераны труда, труженики тыла и жертвы политических репрессий. В соответствии с указанным договором, гражданам, входящим в краевой регистр, оформляются месячные абонементные билеты "выходного дня" сроком на 1 месяц с указанием в нем фамилии, имени, отчества и категории пассажира, маршрута следования (от станции до станции), стоимости билета и срока действия. Реализацией абонементных билетов "выходного дня" и контрольно-ревизионной работой в пригородных электропоездах в Приморском крае занимается открытое акционерное общество "Экспресс Приморья". Для получения абонемента региональному льготнику необходимо предъявить в кассу ОАО "Экспресс Приморья" документ о праве на меры социальной поддержки, пенсионное удостоверение, паспорт и справку, заверенную органом социальной защиты, подтверждающую право гражданина на льготу для проезда.

Проезд по билету "выходного дня" стоит 53 рубля и действителен по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам, праздничным дням, а также в день до и после праздника.