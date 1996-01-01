Дизайн города под вопросом

В честь празднования ежегодного, всемирного Дня Дизайнера, учрежденного по решению ИСКИД, во Владивостоке прошла конференция под лозунгом "Город. Дизайн. Природа. Инновации".

Участие принимали практикующие дизайнеры в сфере городской среды, специалисты-рекламщики, представители краевой и городской администрации, проектировщики и преподаватели высшей школы в сфере дизайна. Конференция призвана создать профессиональное поле для взаимодействия, обсуждения и решения проблем в сфере городской среды, экологии и природопользования, привлечь творческий потенциал профессионального дизайн-сообщества для улучшения качества жизни в городе и крае, развить инновационную составляющую повышения конкурентоспособности экономики края за счет использования дизайна.

В России дизайн создается в третий раз. Во всем мире ценятся достижения нашей культуры 20-х годов, эта была первая волны дизайна. Вторая волна прошла в 60-е годы. Тогда Советский Союз создал большую общенациональную службу дизайна. Это был дизайн экономии и эффективности, незатейливых технологических решений и простой логики. После перестройки вся система, как и все системы в то время, рухнула. В 90-е годы с появлением "новых русских", создавались только востребованные течения. К сожалению, это были не всегда дизайнерские разработки высокого класса, так как основные усилия людей были направлены на выживание. Кроме того, этот период характеризуется тем, что в быт мощно вошла техника. Многие люди, сидящие за компьютером стали считать себя дизайнерами, хотя не обладали ни знаниями, ни профессиональным образованием. Тогда возникло много школ дизайна и каждый стал изобретать "свой велосипед", у каждого была своя специализация, и каждому нужно было найти свое направление.

Сегодня в России существуют не менее двухсот школ дизайна, часто созданных в 90-е годы на пустом месте, в провинции. Культурные модели для провинции в советскую эпоху создавались в Москве и Петербурге. Но в 90-е годы появился новый феномен - провинция стала осознавать свою идентичность. Это относится и к дизайну. Перед ним остро стоит вопрос: либо осваивать существующие модели дизайна, либо искать собственный путь.

Организация Совета Дизайнеров России возникла 15 лет назад. В 1992 году на базе ВГУЭС создается первая в Приморье кафедра Института сервиса моды и дизайна. В 1995 году преподавателями кафедры образована Приморская общественная организация дизайнеров, объединивших индивидуальных членов Союза дизайнеров России. С мая 2006 года организация получила официальный статус Приморского краевого Отделения общероссийской общественной организации "Союз дизайнеров России". В 2007 году организация вступила в коллективные члены ICSID (Международный Совет обществ промышленного дизайна). За этим стоит признание Союза Дизайнеров России и его значимость для международного сообщества.

Сейчас дизайн - массовая профессия и многие вещи нужно продвигать, регулировать, развивать, поэтому 29 июня учредили всемирный День Дизайнера и в этом году этот праздник отмечается первый раз. Для России это означает, что промышленный дизайн, пройдя сложный период реформирования в новых социально-экономических условиях, продолжает развиваться, приобретая государственное значение, и вовлекает в свою сферу талантливых специалистов и творческую молодежь. Впервые в истории постсоветского дизайна развитие профессии получило дополнительный стимул в виде принятой Правительством страны "Концепции развития дизайна в РФ до 2008 года". Основной целью концепции является развитие дизайна как интегральной инновационной деятельности, обеспечивающей повышение конкурентоспособности экономики и рост качества жизни населения.

В ходе конференции обратили внимание на витрины нашего культурного центра. Говорили об элементах наружной рекламы и пришли к выводу, что такое положение ни в одной стране мира не возможно, так как возмутилась бы либо общественность, либо контролирующие органы. Был проанализирован креативный подход к рекламе в зарубежных странах. Острая проблема состояния наружной рекламы связана не только с плохим качеством проектирования, а еще и с тем, что, как известно, предложение отвечает на спрос. В сущности, не имеет смысла вкладываться в некачественную рекламу, ведь она неэффективна. Если информационное поле заполнено до отказа, то реклама не имеет должного действия.

- Мы решили обсудить тему, которая актуальна для Владивостока - это качество городской среды и дизайна, говорит председатель ПКО "Союз Дизайнеров России" Наталья Личманюк. - Необходимо обратить внимание на то, как горожане себя чувствуют, сделать уютные и красивые скверы, чтобы можно было отдохнуть, пройти на высокие точки города, ведь у нас очень красивые панорамы и все гости города стремятся туда. Эта работа должна быть системной и комплексной. Нужно создать службу развития дизайна, как делают сейчас в крупных городах, например, в Екатеринбурге. Мы хотим сделать уютный и красивый город, чтобы за него не было стыдно. Для этого необходимо привлекать администрацию, приглашать преподавателей, которые формируют представление дизайна у студентов - чтобы у нас появился круг взаимодействия всех тех, кто имеет отношение к этому вопросу. Такая реклама, во-первых, оказывает на человека негативное влияние, а во-вторых, закрывает наши исторические памятники. Состояние неухоженности, в котором пребывает город, снижает впечатление о наших уникальных культурных ценностях.

В результате конференции было разработано несколько проектов. Необходимо найти применение творческому студенческому сообществу, ведь городу было бы интересно сделать детские площадки, ландшафтный дизайн и грамотно разработанные витрины. Такая практика пошла бы и на пользу городу, и явилась бы отличным опытом для студентов. Другой проект - проведение "Столицы Российского дизайна" во Владивостоке. СД каждый год выбирает город и там запускает массу мероприятий, которые важны не только для этого региона, но и для всей России. Туда в определенный момент съезжаются представители всех региональных отделений и не только дизайнеры, но и художники, и архитекторы. Получается очень большой репертуар на целый год. Проводятся выставки, конкурсы, семинары. Позже "Столица дизайна" переезжает в другой город, а мероприятия остаются. Этот механизм дает толчок дизайнерской жизни. Мероприятие проводятся частично с помощью спонсоров, частично на бюджет администрации. На конференции было установлено, что с этой программой они обратимся в администрацию. Такой опыт был бы важен, ведь Владивосток стремится не просто провести АТЭС, но чтобы благодаря этому событию наша промышленность, экономика, наш город и край развивался. Без дизайна это невозможно.