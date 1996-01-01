Уполномоченный по правам человека позаботился об инвалидах

В адрес аппарата Уполномоченного по правам человека поступает все больше и больше количество обращений граждан, несогласных с результатами медико-социальной экспертизы по установлению степени инвалидности.

В своих заявлениях граждане указывают, что их лечащие врачи рекомендуют им установить инвалидность, однако при принятии решений врачи-эксперты учреждений медико-социальной экспертизы игнорируют жалобы граждан на ухудшение здоровья, совершенно не учитывая заключения лечащих врачей. Результатом является то, что людей либо вообще не признают инвалидами, либо меняют группу и степень инвалидности на меньшую, что снижает объем предоставляемых им мер социальной поддержки. А для многих это выливается губительными последствиями.

В обращении указывают и на то, что в инвалидности отказывают гражданам, потерявшим руку, или лишившихся зрения на один глаз, считая это недостаточной причиной, для установления инвалидности. Получаются и такие курьезные ситуации, когда гражданам с одними и теми же заболеваниями, устанавливают различные степени инвалидности. Но и это еще не все. Со временем варьируются степени ограничения способности к трудовой деятельности граждан при отсутствии изменений в его здоровье. И, конечно, изменения эти далеко не во благо людей.

Всех этих аргументов должно быть достаточно для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила о признании лица инвалидом, так же в классификации и критерии. Потому как осуществление экспертизы, определение степени и группы инвалидности должно строго зависеть от наличия заболевания и его тяжести, а не от личного желания или какого-либо умысла.