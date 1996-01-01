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Пляжный сезон в Ливадии открылся
Официальная дата начала пляжного сезона в Находке - 10 июля. Постановлением главы города утверждены 26 пляжных территорий, которые переданы в аренду частным предпринимателям.
Развитая сеть прибрежных баз отдыха, мягкий климат, пляжи по соседству с уникальным миром тайги сделали Находку излюбленным местом отдыха дальневосточников. Традиционный летний наплыв гостей туриндустрия городского округа встречает во всеоружии. Текущие анализы Роспотребнадзора подтверждают качество воды и песка нормативам. По данным отдела по развитию туризма администрации Находки, этим летом отпускников принимают 24 базы отдыха, расположенные вдоль находкинского побережья.
В комфортабельных домиках и номерах единовременно могут разместиться порядка 15 тыс. человек. Здесь к услугам гостей бассейны, водные аттракционы, прокат яхт, катеров, водных мотоциклов и многое другое. Номера повышенной комфортности оборудованы душевыми кабинами, подключены к спутниковому телевидению. Тех, кто предпочитает проводить отпуск на побережье, а жить в черте города готовы принять 15 гостиничных комплексов.
Все большую популярность в Находке набирает аренда на летний период домов в частном секторе прибрежных поселков. Разнообразия отдыху добавят новые экскурсионные программы, разработанные туркомпаниями специально к летнему сезону. "Это конные прогулки, восхождение на горные вершины, сплавы на плотах по рекам, дайвинг и многое другое. Современному туристу требуется активный отдых, мы ему в этом помогаем", - говорит начальник отдела по развитию туризма Надежда МАЛИК. Для привлечения иностранных туристов выпущены обновленные версии путеводителей и брошюр на английском языке, рассказывающих о красотах юга Приморья.
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