Паутина опутывает северные села

Возможно, в ближайшее время в Дальнегорске начнут работать еще два телеканала, появится радиовещание. Краевой радиотелевизионный передающий центр разработал два радиочастотных канала для города. При замене оборудования реальной становится организация широкополосного доступа в Интернет в ряде сел ДГО. Если сегодня для жителей многоэтажек Дальнегорска доступен весь спектр телекоммуникационных услуг, то для сел Мономахово, Сержантово, Каменка и Рудная Пристань широкополосный доступ в Интернет, оплата услуг через компьютерные терминалы, сотовая связь, оплата при помощи кредитных карт все еще только мечта. Ее может исполнить НТК, которая, не исключено, поставит в селе Сержантово свою сотовую станцию.