Нобелевский лауреат Жорес Алферов - во Владивостоке

Исследования в области столь популярных и вызывающих бурную полемику по всей стране нанотехнологий теперь обсуждаются и во Владивостоке. Вчера, 14 июля, в конференц-зале администрации Приморского края состоялось торжественное открытие международного симпозиума "Наноструктуры: физика и технология".

Задуманный Нобелевскими лауреатами в области физики Жоресом Ивановичем АЛФЕРОВЫМ и Лео ЕСАКИ симпозиум проводится ежегодно с 1993 года.

Буквально до прошлого года он проводился в Санкт-Петербурге. В прошлом году состоялся в Новосибирске, и, наконец, Владивосток.

В этом году в симпозиуме примут участие более 150 ученых, в том числе и из зарубежных стран - Японии, Китая, Венгрии, Чехии, Швеции. Председатель симпозиума - Ж. Алферов. Основной организатор нынешнего симпозиума - Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук. Тематика симпозиума - это наиболее актуальные вопросы физики и технологии структур нанометрового масштаба.

Международный симпозиум "Наноструктуры: физика и технология", в этом году 16-й по счету, завершится 19 июля. Подробности читайте в ближайших выпусках.