Ни пяди земли не отдадим

В Приморье завершается укрепление берегов пограничной реки Туманной на границе с КНДР. Как сообщили в ОАО "Примавтодор", в 2008 г. планируется полностью закрепить русло реки. Здесь проходит участок государственной границы России и КНДР протяженностью 17,53 км. Во время паводков вода в реке поднимается на 5-7 метров, в результате чего песчаный грунт размывается, а русло смещается в сторону российской территории. Сегодня уже завершены берегоукрепительные работы на 13 километрах проблемного участка, заканчивается строительство первой и третьей дамб и шлюза-регулятора.