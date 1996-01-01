Магаданские спасатели на время стали зоологами

Спасателям Магаданского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России на время пришлось переквалифицироваться в специалистов по диким животным. На пульт единой службы спасения поступило сообщение, что на берегу бухты Нагаева найден детёныш нерпы.

Малыш отбился от матери, его вынесло на берег между отсыпкой и песчаным пляжем. Шёл отлив, поэтому самостоятельно добраться до воды детёныш не мог. Спасатели несколько раз спускали нерпу в воду, но животное было в стрессовом состоянии и даже не делало попыток уйти. Каждый раз детёныша выносило волнами обратно. Спасатели приняли решение дождаться большой воды и уже тогда подсадить животное в стаю, а пока забрать нерпу к себе в отряд. Своему гостю постарались создать самые комфортные условия: налили ванну воды, накормили молоком из шприца.

Правда, не обошлось без казусов. Детёныш поначалу демонстрировал своё недовольство: рычал и даже несколько раз укусил своих спасителей. Через час, когда нерпа оправилась от шока, её вывезли на Старую Весёлую, где уже шёл прилив. Николай ЕВСИК, спасатель-водолаз, отнёс животное на достаточную глубину. Детёныш бодро ушёл в море. Распределившись по берегу, спасатели ещё полчаса дежурили на тот случай, если всё-таки море вынесет нерпу опять. Теперь всё дело за природой. Если нерпы примут своего сородича в стаю, то у него есть все шансы остаться в живых, сообщает РИА "Восток-Медиа", со ссылкой на Центр пропаганды и связей с общественностью ГУ МЧС России по Магаданской области.