www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Если университет, так федеральный

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ректор Дальневосточного государственного университета (ДВГУ) Владимир КУРИЛОВ и председатель ДВО РАН Валентин СЕРГИЕНКО на прошлой неделе рассказали о подробностях создаваемого Тихоокеанского научно-образовательного центра.

Идею создания федерального университета в Приморье начали обсуждать в 90-е. Его задача - устранить дефицит высококвалифицированных кадров на Дальнем Востоке и в Забайкалье, а также составить достойную конкуренцию китайским, японским и корейским вузам.

На заседании в Министерстве образования и науки концепцию Дальневосточного федерального университета представлял Владимир Курилов. ОВ его видении это классический университет, с акцентом на естественные и гуманитарные дисциплины, в чем ДВГУ традиционно силен. В концепции он отметил, что в случае получения этого статуса вуз сможет готовить студентов по 130 специальностям, докторантов - по 36.

Владимир Курилов сообщил, что 17 июня подписано техническое задание на подготовку градостроительных планов земельных участков делового центра саммита АТЭС-2012 и зон размещения Тихоокеанского научно-образовательного центра. Под строительство отведено 600 гектаров земли. Планируется, что в университетском кампусе будут жить не менее 50 тыс. российских и иностранных студентов и преподавателей.

На территории полуострова Саперного острова Русского будут построены главный административный корпус, общеуниверситетский конференц-центр, научный музей, интернет-центр, Центр русского языка и культуры, студенческий клуб, фундаментальная библиотека ДВФУ, учебные корпуса и т.д.

Рядом будет жилая зона для профессорско-преподавательского состава, научных работников и обслуживающего персонала, а также общежития для студентов, стажеров, аспирантов и докторантов.

Конечно же, у федерального университета будут свой медицинский лечебный и научно-исследовательский центры, летний театр и дворец спорта, включая легкоатлетический манеж, ледовую арену, бассейн, футбольное поле, баскетбольные, волейбольные и бейсбольные площадки и водный стадион.

Здесь же будет целая сеть научно-исследовательских центров, изучающих мировой океан, работающих в сфере нанотехнологий и наноинженерии, Центр общественно-политических технологий АТР и развития востоковедения, гидрометеостанция, ботанический сад и т.д.

Там, где когда-то планировали построить игорную зону, теперь будет построен океанариум, а рядом разместится парк живой природы.

На вопрос корр. "ЗР" о том, какая научная база будет создана в рамках Тихоокеанского научно-образовательного центра, Валентин Сергиенко ответил: "Россия должна создать на дальневосточных рубежах такой научно-образовательный центр, который позволит на равных войти в АТР и высокими технологиями, и конкурентоспособными кадрами. Поэтому мы инициировали создание семи новых институтов. Чтобы отойти от экспорта сырой нефти, необходимо налаживать ее переработку, создавать предприятия оргсинтеза, а также готовить и соответствующих специалистов. Для этого мы организуем институт геофизики и геохимии".

Кроме того, планируется организовать центр экологического мониторинга морских акваторий, институты прикладной химии, прикладной математики и медицинских технологий, а также морскую биостанцию по изучению и тренировке морских животных.

Если все запланированное будет построено, техническая оснащенность нового образовательного центра будет замечательной. Ректор ДВГУ пообещал, что для чтения лекций в федеральный университет будут периодически приглашать и мировых светил.

Тем не менее все рассказы о будущем центре образования сводятся все-таки к внешней стороне: сколько и чего будет построено, какие будут лаборатории и как это будет выглядеть. А как будет обеспечиваться новое качество образования? Ведь не секрет, что сейчас во многих вузах к тем, кто пришел за знаниями, и к тем, кому нужен только диплом, применяется одинаковый подход, в то время как подготовка СПЕЦИАЛИСТОВ требует особых решений.

Как это планируется сделать? На этот вопрос ректор ответил, что ДВГУ уделяет качеству образования большое внимание, и в прошлом году из-за академической неуспеваемости было отчислено около полутора тысяч студентов. Около 50% сотрудников ДВО РАН - выходцы из приморских вузов, и около 150 лучших ученых из ДВО РАН преподают в ДВГУ.

И все-таки из концепции непонятно, каким будет баланс интересов между потребностями в кадрах на российском и на международном рынках. Если университет будут сориентирован на международный рынок, он будет готовить кадры, которые тут же будут уезжать и трудиться на процветание экономик соседних стран.

А как же интересы самого региона? Непонятно, насколько концепция создания федерального университета на Дальнем Востоке увязана с планами бизнеса в регионе и со Стратегией развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 г., которая, кстати, находится в процессе разработки. Во всяком случае, ректор не сделал на этом акцента.

Поражает и глобализм: федеральный университет - дело новое. Может быть, стоило бы начать его создание с нескольких прорывных направлений, и по мере накопления опыта, шаг за шагом расширять его. Но нет. Не любят в России мелочиться: если уж задумывать, так обязательно планы должны быть грандиозными. И федеральный университет тут не исключение. Вот это и вызывает опасение.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru