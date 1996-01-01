О чем молчат генералы

Этот год уже получил определение как самого удачного для России. Но все мы понимаем, что так вечно продолжаться не может. Рано или поздно должна наступить расплата, и мы увидим какова фортуна со спины.

Что до меня, то я слабо интересовался нашими успехами на спортивных и гламурных аренах. Признаюсь, я не могу орать в исступлении "Россия, оле, оле!", когда прямо под окнами в мусорном баке ковыряется гражданин. Или сжав кулаки, с периодичностью метронома выдавать "Россия, вперед!", а тут же очередной "Ночной позор" по ящику показывает последствия дорожной аварии с участием пьяных "болел".

Глядя на все эти торжества, меня не оставляла мысль о скором "дожде", и он пролился. Только барабанную дробь отстукивала не вода, а капли крови.

В который раз за последний год резанула слух зловещая география - Сергеевка. На этот раз трагедия произошла не в многострадальной дивизии, о которой благодаря нам узнал весь мир.

Вполне благополучная часть, какой на первый взгляд кажется 83-я бригада ВДВ, кстати, прямого окружного подчинения. Отлаженный быт, вменяемые командиры, хорошая по армейским меркам зарплата. Свидетельством всего это позитива может служить тот факт, что в бригаде отсутствует кадровая текучка. За весь прошлый год уволились то ли 3, то ли 5 контрактников. По причине окончания срока действия договора с армией.

Были в жизни бригады отрицательные и отчасти спорные моменты, но последнее упоминание о них приходится на советские времена. Этак в феврале-марте 1991 г. генерал Владислав АЧАЛОВ, будучи главкомом ВДВ, поднял бригаду по тревоге. Из всей техники парк боевых машин не смогли покинуть и встать в походную колонну около 30 БМД. В те времена это было смерти подобно, за что командир бригады был снят с должности и уволен.

Но с тех пор, если кому и досаждает эта воинская часть, так только местным бандитам, не давая себя грабить, да автомобилистам, попадающим в пробки, когда трасса Уссурийск-Владивосток перекрывается для прохода военной техники.

Официальная версия коротка как очередь из "Калашникова": "неуставные взаимоотношения". Без указания конкретных виновников, причинно-следственных аспектов, оргвыводов, наконец?

Сам собой напрашивается вопрос: почему командующий округом молчит? Молчал год назад, когда в самой Сергеевской дивизии обирали солдат-контрактников. О том, как не любят правды в штабе ДВО - отдельный разговор, но свое видение проблемы изложить - много чести будет.

Трагизм ситуации в том, что кроме масштабов катастрофы поражает реакция военного командования. Вернее, ее отсутствие. Как всегда, официальный сайт Министерства обороны и страничка ДВО забиты клишированной информацией о "ратных буднях" военного ведомства.

Что, в принципе, объяснимо. Не рассказывать же про Федеральную программу по переводу ряда частей на контракт, которая, по сути, провалена и о чем говорят не только СМИ и не только на региональном уровне. Или о том, что впустую потрачена уйма денег, а тихую и скрытую коррупцию на местах сменило неприкрытое воровство бюджетных средств.

Я уж не говорю, что в контрактных полках рэкетиры в погонах и без оных продолжают "нагибать" бойцов. Нам об этом уже даже стыдно говорить. И так заезжена тема! Нет, сайт не расскажет и даже не подскажет, как вести себя в ситуациях, когда жизни и здоровью и, что не последнее, чести бойца угрожает опасность.

Вместо этого армейские и флотские ньюсмейкеры расскажут о чествовании ветеранов, расскажут о моще и крутизне военной техники образцов "волосатого" года да проинформируют о деятельности одной партии, которую нельзя называть в армейских рядах, да на окружных совещаниях.

Тогда, стесняюсь спросить, как на ул. Серышева в Хабаровске предполагают доукомплектовать части контрактниками? После того что произошло, я очень сочувствую работникам 3-го отделения районных и региональных военкоматов?