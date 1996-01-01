У Дня семьи есть медаль и символ - ромашка

Инициатива празднования Дня семьи, проявленная депутатами Госдумы, поддержана всеми традиционными религиозными организациями России, ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. Символично, что праздник впервые отмечается в 2008 году, который объявлен Годом семьи. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. В их жизни воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан. У нового праздника уже есть медаль, которую вручали 8 июля, и очень нежный символ - ромашка.