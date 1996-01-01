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Святейшая командировка
Конфликт между руководством Русской православной церковью и епископом анадырским и чукотским Диомидом неожиданно коснулся и хабаровской епархии. В четверг Священный синод РПЦ отстранил владыку Диомида от управления его епархией и передал ее под временное управление архиепископа хабаровского и приамурского Марка. Накануне выходных хабаровский владыка Марк прибыл в Анадырь, где встретился с прихожанами и провел богослужение.
Епископ анадырский и чукотский Диомид получил известность в феврале 2007 года, когда он обратился к верующим и духовенству Русской православной церкви. В своем обращении он упомянул о том, что "в Русской православной церкви существует ряд отступлений от чистоты православного вероучения". В частности владыка Диомид обращал внимание верующих на распространение "еретического учения экуменизма, стремящегося объединить все веры в одну "религию" или, по крайней мере, их духовно примерить". Так же чукотский епископ указывал на "молчаливое согласие церкви с политикой нынешней власти".
Тогда руководство РПЦ не стало наказывать чукотского архипастыря, решив обсудить и дать официальную оценку его высказываниям на Архиерейском соборе, высшем органе церковной власти, который собирается раз в четыре года. Заседание собора состоялось в конце июня. На нем высказывания владыки Диомида были осуждены, как "культивирующие дух раскола в церкви", а сам чукотский епископ был извергнут из сана.
В четверг Священный синод отстранил епископа Диомида от управления епархией и запретил ему проводить богослужения. Временно взять под управление чукотскую епархию Священный синод поручил архиепископу хабаровскому и приамурскому Марку.
Отстраненный епископ подчиниться решению синода отказался и провел богослужение в одном из храмов Анадыря.
В пятницу владыка Марк вместе с церковным хором, священниками и православными святынями, переданными в дар Дальнему Востоку патриархом московским и всея Руси Алексеем II в Анадырь. В это время владыка Диомид покинул столицу Чукотки.
В Анадыре у входа в храм Святой Живоначальной Троицы около 15 сторонников Диомида устроили пикет. Они отказались войти в храм вместе с хабаровским архиепископом. Владыка Марк провел богослужение в главном храме Анадыря, после которого заявил, что открыт для общения. По его словам, если владыка Диомид захочет с ним встретиться, то он пойдет на встречу. Он так же призвал сторонников Диомида молиться вместе с ним.
В воскресенье церковный хор и православные святыни вернулись в Хабаровск. Сам владыка Марк и его помощники остались в Анадыре на несколько недель.
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