Лидеров туриндустрии определят в сентябре

Право называться лидером туриндустрии Приморья получат участники конкурса, который традиционно проходит в крае.

К участию в нем приглашаются не только местные туристические компании, но и вузы, выпускающие специалистов по туризму, а также производители сувениров, авторы инновационных и инвестиционных проектов, направленных на развитие туризма, и СМИ.

Отметим, что при оценке конкурсных работ будет учтено отражение тематики предстоящего саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. Как сообщили в департаменте международного сотрудничества и туризма края, прием заявок на конкурс для работников сферы туризма Приморья продолжится до 31 августа. Победители будут объявлены 27 сентября - во Всемирный день туризма. Каждый из них получит право весь год пользоваться логотипом "Лидер туриндустрии - 2008".