Как не переплатить в ТСЖ

Если ваш дом стал ТСЖ, председателю и правлению надо четко понимать, как оценить расходы на содержание дома в наступающем году. Самостоятельно сделать вы это вряд ли сможете, но как минимум попытайтесь привлечь к предварительной экспертизе вашу управляющую компанию или ЖЭК (ДЕЗ). Поскольку оценить стоимость ремонта повреждения крыши или фундамента следует заранее.

I. Общие положения 1.1. Настоящая Методика по составлению сметы расходов по управлению многоквартирным домом (далее - Методика) разработана с целью установления единых подходов к формированию расходов управляющей организации по управлению многоквартирным домом.

1.2. Предлагаемая Методика носит рекомендательный характер и определяет перечень основных расходов, учитываемых при расчете затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома исходя из их экономически обоснованной стоимости (фактической), а также принцип расчетов за коммунальные услуги.

1.3. Методика предназначена для определения цены договора управления многоквартирным домом, которым предусматривается оказание управляющей организацией собственникам и пользователям помещений многоквартирного дома за плату услуг по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлению коммунальных услуг, осуществлению иных услуг для многоквартирного дома (ст. 162 ЖК РФ).

1.4. Настоящая Методика разработана в отсутствие Регламента работ управляющей организации и предполагает, что перечень услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также перечень коммунальных услуг, предоставление которых обеспечивает управляющая организация, определяется договором управления многоквартирным домом. Предлагаемая Методика не предполагает наличие закрытого (всеобъемлющего) перечня расходов управляющей организации, связанных с управлением многоквартирным домом. При этом виды расходов по оказанию услуг, поименованных в пп. 1.1.1-1.1.6 раздела II Методики, определены нормативными правовыми документами Российской Федерации и являются обязательными для управляющей организации, собственников и пользователей помещений, в интересах которых указанные услуги предоставляются.

1.5. Управляющая организация независимо от ее организационно-правовой формы, выбранная на конкурсной основе исполнительным органом власти, обязана при составлении сметы расходов на управление многоквартирным домом руководствоваться Методикой формирования сметы доходов и расходов по эксплуатации жилищного фонда. Указанная Методика используется для формирования сметы доходов и расходов по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома с учетом последних изменений налогового и иного законодательства.

Смета расходов на управление многоквартирным домом, включая расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в обязательном порядке подлежит ежегодному утверждению на собрании собственников помещений дома или в случаях, установленных статьями 156 (п. 3), 158 (п. 4), 161 (п. 4) Жилищного кодекса РФ.

II. Смета расходов на управление многоквартирным домом

Смета расходов на управление многоквартирным домом и его содержание крайне важна для ТСЖ. Если к концу года вы не сможете закрыть все необходимые пункты сметы, материальные расходы могут значительно превысить смету.

2.1. Расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2.1.1. Расходы по технической эксплуатации и текущему ремонту внутридомового оборудования, относящиеся к общему имуществу, включая расходы по осмотрам его технического состояния.

2.1.2. Расходы по уборке и санитарно-гигиенической очистке помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества.

2.1.3. Расходы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования в домах, оборудованных лифтами.

2.1.4. Расходы по обеспечению мер пожарной безопасности.

2.1.5. Расходы по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов.

2.1.6. Расходы по содержанию и уходу за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

2.1.7. Расходы по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, за исключением вышеперечисленных. 2.2. Расходы по договорам с ресурсоснабжающими организациями за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в случае его наличия), отопление (теплоснабжение).

Примечание

Статья применяется по мере готовности управляющей организации обеспечивать предоставление коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Материальные расходы управляющей организации.

2.4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды управляющей организации.

2.5. Амортизация оборудования и инвентаря управляющей организации, используемых в процессе предоставления услуг по управлению многоквартирным домом.

2.6. Прочие расходы, связанные с предоставлением услуг по управлению многоквартирным домом.

III. Составление расходной части сметы управления многоквартирным домом

3.1. Расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

По статье "Расходы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме" отражается общая сумма расходов по оплате услуг специализированных подрядных организаций, выполняющих по договору с управляющей организацией работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Договор должен содержать перечень услуг, оказываемых подрядной организацией, или выполняемых ею работ по содержанию общего имущества жилого многоквартирного дома, в том числе работ, связанных с его текущим ремонтом. При этом перечень дополнительных работ и услуг сверх работ и услуг по пп. 1.1.1-1.1.6 сметы должен быть утвержден решением общего собрания собственников или определен по результатам конкурсного отбора.

В договоре между управляющей компанией и специализированной подрядной организацией должны указываться: перечень оказываемых услуг и выполняемых работ, стоимость оказываемых услуг и выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; порядок расчетов за выполненные работы и оказанные услуги; порядок приема управляющей организацией выполненных работ и оказанных услуг и расчетов за них; порядок оформления актов сдачи-приема выполненных работ и оказанных услуг; ответственность сторон за ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

Неотъемлемой частью договора являются перечень и описание передаваемых подрядчику для эксплуатации объектов и оборудования (жилых и нежилых строений, данные о площади придомовой территории и объектах, расположенных на ней, и т.п.), а также акты их технического состояния.

3.2. Расходы по договорам с ресурсоснабжающими организациями за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в случае его наличия), отопление (теплоснабжение).

Порядок определения объема предоставляемых ресурсоснабжающими организациями услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления (теплоснабжения) зависит от наличия или отсутствия приборов учета.

Если в многоквартирном доме установлены общедомовые приборы учета, стоимость предоставляемых коммунальных услуг определяется как произведение установленного для определенной категории потребителей тарифа на объем потребленных им коммунальных услуг (в натуральных единицах - куб. м воды, Гкал тепловой энергии, 1 кВт-ч электрической энергии и т.д.) по показаниям приборов учета. При этом в смету расходов на управление многоквартирным домом включается стоимость коммунальных услуг, рассчитанная исходя из объема коммунальных услуг, потребленных за период, предшествующий планируемому, с последующим уточнением сметы по фактическим показаниям приборов учета. Если в многоквартирном доме отсутствуют общедомовые приборы учета, стоимость предоставленных коммунальных услуг определяется исходя из тарифов, установленных в данном населенном пункте для определенного вида потребителей, нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в установленном порядке нормативными правовыми актами.

3.3. Материальные расходы управляющей организации.

В составе материальных расходов управляющей организации учитываются расходы на:

- приобретение сырья, материалов, топлива, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, используемых в процессе предоставления услуг по содержанию многоквартирного дома;

- оплату аренды нежилых помещений, занимаемых управляющей организацией;

- коммунальные услуги, потребляемые управляющей организацией;

- транспортные услуги;

- другие расходы.

3.4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды работников управляющей организации. В расходах управляющей организации на оплату труда работников с отчислениями учитываются затраты на оплату труда сотрудников управляющей организации, занятых заключением договоров с подрядными, специализированными и ресурсоснабжающими организациями, начислением и сбором платежей, ведением претензионной работы, выполнением других функций по управлению многоквартирным домом, в соответствии с утвержденным штатным расписанием (иным документом, определяющим численность и оклады (ставки) работников), а также отчисления на уплату единого социального налога с учетом начислений на пенсионное обеспечение.

При этом в расходы на оплату труда включаются средства на оплату труда персонала управляющей организации, занятого начислением и сбором платежей в случае, если управляющая организация не передала эту функцию ГУ ЕИРЦ АО.

3.5. Амортизация оборудования и инвентаря управляющей организации, используемых в процессе предоставления услуг по управлению многоквартирным домом.

В составе расходов на амортизацию оборудования и инвентаря управляющей организации, используемых для нужд управления многоквартирным домом, учитываются амортизационные отчисления по указанным объектам основных средств, числящимся на балансе управляющей организации, начисляемые одним из возможных способов.

III. Прочие расходы

В прочих расходах управляющей организации отражаются расходы, не вошедшие в перечисленные: - оплата услуг банка;

- платежи по кредитам банков;

- оплата консультационных, информационных, консалтинговых и аудиторских услуг;

- расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров;

- платежи по обязательному страхованию имущества, гражданской ответственности, отдельных категорий работников в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ;

- налоги, сборы, платежи и другие отчисления, установленные законодательством РФ;

- другие расходы.

Примечание

В случае если собственниками помещений в многоквартирном доме создано объединение собственников, которое получает доходы от коммерческого использования нежилых помещений, находящихся в совместной собственности (сдача в аренду помещений, использование общего имущества в рекламных целях и т.д.), то на основании решения общего собрания собственников помещений дома стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, предъявляемая к оплате собственникам помещений, может быть уменьшена на сумму получаемых доходов.