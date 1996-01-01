В Приморье определили, куда выбрасывать мусор от форума АТЭС

Площадка, на которой разместится новый полигон твёрдых бытовых отходов для Владивостока, согласована с командованием Тихоокеанского флота. Этот объект инфраструктуры саммита АТЭС 2012 года будет располагаться на участке в верховьях ручья Безымянный.

Как сообщили в департаменте градостроительства Приморского края, место удачно с точки зрения экологических требований, так как не затрагивает бассейны рек и ручьёв, а также достаточно удалёно от населённых пунктов. Площадь участка - 48 гектаров. Объект проектируется из расчета более миллиона тонн бытовых отходов в год. Разработчики предусмотрели строительство завода механизированной переработки производительностью 300 тысяч тонн мусора в год, полигона ТБО, специальные сооружения для очистки ливневых и талых вод, объекты биологической очистки. По периметру полигон будет окружён 50-метровой противопожарной полосой.