День рождения Владивостока отпраздновали даже в роддоме

Во Владивостоке в роддоме №3 состоялся праздник "Ты уже гражданин!", приуроченный к празднованию Дня города.

В честь мероприятия в небольшом зале собралось около 50 человек. Для будущих мам провели круглый стол на тему "Скоро роды", где обсуждали современные виды анестезии, партнерские роды, преимущества грудного вскармливания и непосредственно говорили о самом ведении родов. Также врачи сделали презентацию женской консультации и родильного дома №3. Здесь шла речь об условиях пребывания пациенток, о внедрении новых технологий, проектов, подходов, применяемых к рождению ребенка. Врачи рассказывали и о новых услугах, оказываемых роддомом, например таких, как сервисные роды. В ходе презентаций для гостей проводились викторины, самых активных награждали призами. Врачи отвечали на любые вопросы пациенток, особенно будущих мам интересовала тема родовых сертификатов.