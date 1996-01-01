Летнюю школу посвятили безопасности

С 30 июня по 4 июля в санаторной зоне Владивостока проходит Четвертая всероссийская летняя школа "Концепция безопасности личности и человеческого развития и проблемы международной безопасности". На ней затрагиваются такие вопросы, как проблема стратегической безопасности в Восточной Азии, проблема личности и личной безопасности в русской традиции, место человека в современном мире угроз и многие другие.

Организаторами выступили ДВГУ, Дальневосточный центр изучения Канады и США, Владивостокский институт международных стран АТР, фундаментальная библиотека при поддержке Управления Общественной Дипломатии НАТО и Информационного Бюро НАТО в Москве. Эта конференция является всероссийской, в отличие от первых трех дальневосточных, посвященных безопасности Азиатско-Тихоакеанского региона, системы национальных ценностей, миграционных процессов.

- Тема нынешней летней школы звучит не совсем обычно, - рассказывает руководитель проекта Галина Александровна КАЗАЧУН. - Почти все мы сейчас сталкиваемся с экологическими, продовольственными, террористическими угрозами, и ученные констатируют нарастание этих проблем. Международное сообщество подошло к пониманию того, что главным приоритетом является не безопасность государства, а безопасность личности. Целью школы является вовлечение различных слоев населения в обсуждение проблем безопасности и способы их решения. Также в план нашей работы входит обсуждение прав человека в политике западных держав относительно Китая, проблем региональной безопасности, информационной безопасности и ряд других не менее важных вопросов.

В проекте примут участие студенты и аспиранты вузов России, ведущие специалисты по проблемам международных отношений вузов города, Дальневосточного отделения РАН, представители МИДа России, органов власти, общественных организаций, генеральные консулы США и Японии.

Из 100 заявок на участие в Летней школе отобрали 25 студентов и аспирантов, всего около 50 участников в форме презентаций, дискуссий, диалогов, круглых столов, ролевых игр и тренингов в течение 5 дней будут работать над проблемами безопасности человеческого развития.