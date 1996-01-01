Уже давно пути достижения заветной мечты о высшем образовании разделились на бесплатный, иными словами, бюджетные места, и на коммерческой основе, или по договору. Как сообщили в пресс-службе администрации края, в этом году вузы готовы принять 22, 5 тыс. абитуриентов. Из них 7 тыс. на бюджетные места. А это означает, что более 15 тыс. абитуриентов поступят в вузы на платной основе. Потому возникает вполне логичный вопрос: а почем нынче гранит науки в приморских институтах?

Во-первых, хочется сразу настроить родителей, которые мечтают, чтобы их дети стали юристами, что во многих высших учебных заведениях возможно только платное обучение на престижных специальностях юридического факультета. Так, Юридический институт ДВГУ предлагает только на коммерческой основе обучение на факультетах предпринимательского права, судебно-прокурорского права, международного морского права. Соответственно, в тех вузах, где есть бюджетные места на юридические факультеты, конкурс будет огромным.

Тем же родителям, которые собираются избавить своих любимых отпрысков от экзаменационного стресса, стоит учесть, что юридический факультет - самый дорогой. Обучение на юридическом в ТГЭУ стоит 70 500 руб. в год, а на таком же факультете, но в Российской Таможенной академии - 75 тыс. И это не самый дорогой факультет. В той же Таможенной академии обучение на факультете таможенного дела стоит 80 тыс. руб. Конечно, заочно намного дешевле - 42-45 тыс. руб. в год. Финансы и кредит также не намного дешевле. Например, год обучения на экономическом факультете в ТГЭУ стоит 76 тыс.

На порядок дешевле обучение в негосударственных вузах, притом некоторые из них по окончании выдают дипломы государственного образца. Так, образование во Владивостокском филиале Международного института экономики и права стоит 11-12 тыс. руб. за семестр.

Если вернуться все-таки к государственному высшему образованию, то самыми дешевыми факультетами, считаются, например, факультеты пищевой биотехнологии, виноделия и факультет статистики в ТГЭУ - около 43 тыс. рублей.

Намного дешевле стоит обучение на строительных факультетах, которые будут весьма востребованы на рынке труда как в настоящий момент, так и в ближайшем будущем, например, в ДВГТУ - 40 тыс. рублей. Столько же стоит и обучение на факультете нефти и газа в ДВГТУ, кстати, возможно оно только на платной основе, т.е. бюджетных мест вообще нет.

Что же касается Дальневосточной государственной академии искусств, то, как ни странно самыми дорогими оказались факультеты вокального искусства и народных инструментов (около 70 тыс. в год).

А вот в медуниверситете (ВГМУ) особым спросом пользуются лечебный, медико-профилактический и стоматологический факультеты - 58-73 тыс. руб. в год. Самым дешевым оказался факультет клинической психологии - 46 000 руб. Притом хотелось бы отметить, что в ВГМУ, в отличие от других вузов, абитуриентам, поступающим по договору, все равно придется проходить тестирование в качестве вступительного испытания.

Итак, впереди экзамены. На многих, особенно престижных факультетах будет жесткая борьба за бюджетные места. Но практически во всех вузах как минимум 50% студентов будут грызть гранит науки по договору, т.е. за 40-80 тыс. рублей в год.