Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Почем нынче гранит науки?
Уже давно пути достижения заветной мечты о высшем образовании разделились на бесплатный, иными словами, бюджетные места, и на коммерческой основе, или по договору. Как сообщили в пресс-службе администрации края, в этом году вузы готовы принять 22, 5 тыс. абитуриентов. Из них 7 тыс. на бюджетные места. А это означает, что более 15 тыс. абитуриентов поступят в вузы на платной основе. Потому возникает вполне логичный вопрос: а почем нынче гранит науки в приморских институтах?
Во-первых, хочется сразу настроить родителей, которые мечтают, чтобы их дети стали юристами, что во многих высших учебных заведениях возможно только платное обучение на престижных специальностях юридического факультета. Так, Юридический институт ДВГУ предлагает только на коммерческой основе обучение на факультетах предпринимательского права, судебно-прокурорского права, международного морского права. Соответственно, в тех вузах, где есть бюджетные места на юридические факультеты, конкурс будет огромным.
Тем же родителям, которые собираются избавить своих любимых отпрысков от экзаменационного стресса, стоит учесть, что юридический факультет - самый дорогой. Обучение на юридическом в ТГЭУ стоит 70 500 руб. в год, а на таком же факультете, но в Российской Таможенной академии - 75 тыс. И это не самый дорогой факультет. В той же Таможенной академии обучение на факультете таможенного дела стоит 80 тыс. руб. Конечно, заочно намного дешевле - 42-45 тыс. руб. в год. Финансы и кредит также не намного дешевле. Например, год обучения на экономическом факультете в ТГЭУ стоит 76 тыс.
На порядок дешевле обучение в негосударственных вузах, притом некоторые из них по окончании выдают дипломы государственного образца. Так, образование во Владивостокском филиале Международного института экономики и права стоит 11-12 тыс. руб. за семестр.
Если вернуться все-таки к государственному высшему образованию, то самыми дешевыми факультетами, считаются, например, факультеты пищевой биотехнологии, виноделия и факультет статистики в ТГЭУ - около 43 тыс. рублей.
Намного дешевле стоит обучение на строительных факультетах, которые будут весьма востребованы на рынке труда как в настоящий момент, так и в ближайшем будущем, например, в ДВГТУ - 40 тыс. рублей. Столько же стоит и обучение на факультете нефти и газа в ДВГТУ, кстати, возможно оно только на платной основе, т.е. бюджетных мест вообще нет.
Что же касается Дальневосточной государственной академии искусств, то, как ни странно самыми дорогими оказались факультеты вокального искусства и народных инструментов (около 70 тыс. в год).
А вот в медуниверситете (ВГМУ) особым спросом пользуются лечебный, медико-профилактический и стоматологический факультеты - 58-73 тыс. руб. в год. Самым дешевым оказался факультет клинической психологии - 46 000 руб. Притом хотелось бы отметить, что в ВГМУ, в отличие от других вузов, абитуриентам, поступающим по договору, все равно придется проходить тестирование в качестве вступительного испытания.
Итак, впереди экзамены. На многих, особенно престижных факультетах будет жесткая борьба за бюджетные места. Но практически во всех вузах как минимум 50% студентов будут грызть гранит науки по договору, т.е. за 40-80 тыс. рублей в год.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо