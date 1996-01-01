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Что читает молодежь?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Когда-то Россия была самой читающей страной в мире. Аксиома. В наше время застать 13-15-летних подростков за чтением - редкость. Да и читающие отдают предпочтение популярным детективам, эротике, низкопробной фантастике, которыми завалены прилавки.

В канун дня рождения Александра Сергеевича ПУШКИНА, который во всем мире отмечается 6 июня, я встретилась с заведующей отделом по работе с читателями - Еленой ГАВМАШ и с заведующей сектором кино-фотодокументации Светланой АСТАПЧИК в Приморской краевой детской библиотеке.

И оказалось, все не так уж плохо! Молодые приморцы читают...

- Скажите, какая литература вызывает наибольший интерес у подростков? Читающая ли сейчас молодёжь?

Е.Г.: - Да, конечно, интерес к книге не утрачен. Самая востребованная, конечно, литература из школьной программы, также приключения, фантастика, но при этом у нас постоянные читатели прозы, классики. К сожалению, куда меньше, чем это было раньше, но число читателей пока ёще не снизилось до критической отметки. Хотя не стоит забывать о том, что молодёжь привлекает всё противоположное классическому стилю. Многим хочется стать как можно моднее, но не умнее.

- Какие книги в краевой детской библиотеке являются лидерами, не считая школьную программу?

С.А.: - Долгое время лидером остается "Гарри Поттер". Хотя сейчас яркого лидера выделить очень сложно, так как дети в основном идут на поводу у телевидения. Если они видят разрекламированную премьеру очередного интересного для них фильма, на основе которого вскоре выходит книга, то сразу бегут за ней.

- Что бы вы посоветовали прочитать подросткам?

Е.Г.: - То, на чем воспитывались их родители, - ЛУКЬЯНЕНКО "Рыцари сорока островов", произведения ДРАГУНСКОГО, БУЛГАКОВ " Мастер и Маргарита". Не стоит забывать и о классиках - ЧЕХОВЕ, БУНИНЕ, Пушкине. Обязательно стоит прочитать РЕМАРКА, Ричарда БАХА "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". Эти книги учат нас достойно оценивать свои способности и силы.

- А классическая поэзия? Как молодое поколение относится к поэзии вообще и к творчеству великого Пушкина?

Е.Г.: - Любую школьную программу без произведений Пушкина представить невозможно. Его читают в обязательном порядке. Особого интереса, к его творчеству вне школы мною, к великому сожалению, не наблюдается, но и отторжения у юных читателей к нему нет. Подростки в основном читают прозу, но такого восхищения, как раньше, к ней нет. А поэзию больше предпочитают дети.

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