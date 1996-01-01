Больше знать друг о друге

Согласно исследованиям авторитетной Horizon Research Group, жители Поднебесной считают Россию самой дружественной Китаю страной и важным стратегическим деловым партнером. Данные ВЦИОМ свидетельствуют, что 23 % россиян также признают, что наиболее дружественные отношения у России сложились с КНР (далее идут Германия и Беларусь - 17 и 14 % соответственно). При этом 60 % китайских респондентов заявили, что слабо представляют, что такое современная Россия, а наши соотечественники испытывают недостаток информации об устройстве жизни в стремительно развивающемся Китае.

Словом, россияне и китайцы хотят знать друг о друге больше. И кому как не журналистам способствовать этому диалогу, становясь партнерами в освещении волнующих жителей двух стран вопросов? Именно этому был посвящен Форум российско-китайских СМИ, прошедший в середине июня в Харбине и завершившийся совместной поездкой по провинции Хэйлунцзян. Организаторами мероприятия стали Пресс-канцелярия Госсовета КНР и Народное правительство провинции Хэйлунцзян.

Досье Российскую сторону представляли журналисты таких СМИ, как ИТАР-ТАСС и РИА "Новости", Интерфакс и "Голос России", "Независимая газета" и "Ведомости", "Российская газета" и "Коммерсантъ", "НТВ" и "Россия", а также ряда дальневосточных изданий, в т.ч. ДДГ "Золотой Рог". Китайская делегация была не менее представительной: ведущая газета страны "Женьминь Жибао", агентство "Синьхуа", Международное Радио Китая, Центральное телевидение КНР, журнал "Партнеры", Хэйлунцзянское радио и телевидение и т.д.

Знать - значит понимать

Отношения между Китаем и Россией переживали разные стадии: от горячей дружбы до ледяной сдержанности. Кстати, тому, что с первым официальным визитом в дальнее зарубежье новый российский президент отправился именно в КНР, китайцы придают огромное значение. У России и Китая не только общие границы, но и общие интересы.

Присутствующих на форуме китайских журналистов интересовали самые разные темы - от политической комбинации МЕДВЕДЕВ-ПУТИН и особенностей пенсионной и налоговой систем до сугубо бытовых моментов из жизни россиян. И это вполне понятно: чем больше мы знаем друг о друге, тем легче нам друг друга понять и тем проще наладить крепкие партнерские отношения. Обмен информацией не прекращался и в перерывах между заседаниями форума, и по его окончании: обсуждение совместных проектов, дискуссии затянулись далеко за полночь. Живой, неподдельный интерес представителей двух стран друг к другу свидетельствовал о том, что подобная встреча была необходима.

Кстати, одной из самых острых проблем коллеги из КНР считают обеспечение безопасности китайских граждан в России. "У вас встречаются как очень радушные люди, так и абсолютно нетерпимые к представителям другой расы, - прокомментировал ситуацию главный редактор журнала "Партнеры" Жуйхэ ФАН. - Я всегда считал, что китайцев и россиян, особенно дальневосточников, связывают особенно тесные отношения, но, недавно посетив Минск, был приятно удивлен тем, насколько дружелюбно к нам, китайцам, относятся белорусы. Словно это с ними нас разделяет всего несколько сотен километров".

Отдельные шаги в налаживании информационных контактов, безусловно, делались и ранее. Так, например, "Женьминь Жибао" тесно работает с агентством РИА "Новости", Международное Радио Китая - с "Голосом России", а Издательская компания "Золотой Рог" не первый год взаимодействует с журналом "Партнеры". Пресс-канцелярия Народного правительства провинции Хэйлунцзян еще шесть лет назад учредила журнал "Партнеры", который выходит на русском языке тиражом 20 000 экземпляров. "Мы хотим, чтобы журнал стал своеобразным мостом между жителями наших стран, - сказал Жуйхэ Фан, - и планируем запустить новый проект на китайском языке, рассказывающий китайским читателям о том, чем живет современная Россия". Форум же позволил журналистам наладить новые полезные контакты, взглянуть друг другу в глаза и подойти к новому уровню отношений.

Кстати, по словам китайских коллег, профессия журналиста в КНР престижна и довольно высоко по китайским меркам оплачивается. Все больше университетов открывают факультеты журналистики, поскольку помимо бурного развития газет, радио и телевидения темпы роста набирают электронные СМИ. Конкурс на трудоустройство в ведущие СМИ весьма жесткий. Так, холдинг "Женьминь Жибао", объявивший в этом году о 35 вакансиях, получил 7 000 заявок.

Харбин - Муданьцзян - Дунин - Суйфэньхэ

По такому маршруту прошла совместная поездка российско-китайских журналистов по провинции Хэйлунцзян. Очень насыщенная программа с посещением ведущих компаний разных отраслей экономики и встречами с главами городов и партийной верхушкой провинции "сдабривалась" радушным человеческим приемом китайских коллег и представителей власти. Китай и в частности провинция Хэйлунцзян открыты для диалога. Побывавшие на форуме российские и китайские журналисты продолжат знакомить своих читателей, слушателей и зрителей с тем, как живут их ближайшие географические соседи, каким образом решают похожие проблемы и в чем находят радость жизни... Захотим ли мы друг друга услышать и понять, зависит только от нас.