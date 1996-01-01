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Водосчетчики: менять нельзя экономить
Сегодня 61 тысяча квартир во Владивостоке оборудована приборами учета горячей и холодной воды. И вдруг многие экономные горожане стали читать в своих квитанциях, что счетчики нуждаются в поверке, потому что у них закончился поверочный интервал. Что это значит?
Срок годности
Как пояснила Яна ЗАГУДАЕВА, исполнительный директор Вычислительного центра ООО "Программа учета", каждый пользователь, устанавливал ли он счетчик сам или с помощью специалистов, затем обращался в вычислительный центр с заявлением, чтобы этот прибор опломбировали и поставили на учет. Специалист ВЦ заносил в базу данных тип счетчика, его номер и показания на день приема в эксплуатацию. Но мало кто из пользователей внимательно прочитал технический паспорт и обратил внимание на то, что счетчики холодной воды рассчитаны в среднем на 6 лет, горячей - на 4 года эксплуатации.
Эти данные занесены в автоматическую систему учета, которая выдает предупреждение о завершении так называемого поверочного интервала (ПИ). За месяц до завершения вычислительный центр уведомляет владельцев счетчиков об окончании ПИ, после которого в течение месяца с вас начинают взимать плату за ваше же среднемесячное потребление. За этот месяц вы должны либо заменить счетчик на новый, либо проверить его на точность.
Дальше возможны следующие действия: вы снимаете свой счетчик и несете его к специалистам, чтобы они проверили его точность. Но во Владивостоке этот прибор нести практически некуда. Центр стандартизации и метрологии мог бы делать эту работу, но он и так предельно перегружен. Занималась поверкой фирма "Дельта-инжениринг", но объем работы оказался так велик, что она от нее отказалась. Ныне только в Уссурийске есть фирма, занимающаяся приборами учета. Беда эта не так велика, потому что практика показала: к концу гарантийного срока 80% счетчиков не пригодны к эксплуатации. Видимо, сказывается низкое качество воды, особенно горячей, и потому дешевле установить новые приборы, чем тратить время и деньги на поверку старых. Специалисты советуют: лучше сразу по окончании ПИ менять счетчик, чем надеяться на авось, благодаря которому ваш прибор может попасть в счастливые 20% исправных.
В этом вопросе закон не на стороне жильцов. 23 мая 2006 года вышло постановление Правительства РФ №307 о правилах предоставления коммунальных услуг. В них оговорено, что в течение 30 дней после ПИ счетчики горячей и холодной воды надо либо заменять, либо проверять на достоверность работы. За этот срок вы должны написать заявление в ВЦ об опломбировании новых счетчиков. Главное помнить, что опломбирование и регистрация счетчика производится бесплатно.
Интернет в помощь
Следующий вопрос: ежемесячная передача показаний счетчика в вычислительный центр. Это можно сделать по тел. во Владивостоке 49-38-68. Дозвониться сложновато. Каждый месяц в период с 11 по 24 число городской вычислительный центр принимает от горожан до 3000 звонков в день. Чтобы справиться с этим потоком, установлены современные средства связи.
Есть и другие варианты: можно сбросить показания счетчика в специальный ящик. Адреса филиалов вычислительного центра прилагаются. Наконец, можно написать заявление о том, что вы будете передавать эти показания по Интернету. Вам присвоят пароль и логин, и, не выходя из дому, вы решите проблему. Это новшество самое свеженькое - введено с 23 июня 2008 года.
Итак, для тех, кто считает деньги в своем кошельке, даем цифры. Счетчик холодной воды стоит около 400 рублей, горячей - около 600, опломбирование - 0 рублей. Установка - как договоритесь, разные фирмы берут по-разному - в основном, от 3 500 руб (со стоимостью самих счетчиков). Стоимость замены одного прибора - 500 руб.
Ежемесячно во Владивостоке устанавливается около 1500 новых счетчиков, к ним прибавляются около 1000 тех, у кого заканчивается ПИ, и надо менять прибор учета. Специалисты предполагают, что основной пик нагрузки на них придется на 2009 год, и ставят вопрос о том, чтобы наделить управляющие компании правом опломбировать счетчики.
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