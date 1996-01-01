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С праздником, мой город!
В далекой юности после очередного приступа поиска "смысла жизни" подруга поставила вопрос ребром: "Ты определись: чего конкретно хочешь в жизни для себя?" Я с ходу бросила: "Работать в газете и жить во Владивостоке". То и другое реализовано. Только о таком ли городе я мечтала?
Ранним утром солнце пробивается над кромкой тумана. Только что прошла дождевальная машина. И еще сверкают капли на умытом тротуаре и на лепестках роз на центральной площади. Розовым светом отражаются витрины и фасады центральных улиц. Пахнет йодом. Улицы заполняет снующая и веселая толпа, яркие наряды, красивые люди. Таким впервые, сойдя с поезда, я увидела когда-то город. И влюбилась навечно.
Город у моря, он и сегодня сохранил свой яркий колорит, которому завидуют или, наоборот, не понимают и отвергают жители других регионов, где привыкли к умиротворенной жизни. А мы любим свой далеко не "лучший город Земли".
Даже сегодня, когда морщимся от грязи на тротуарах, стыдимся загаженных фасадов в историческом ядре города, раздражаемся от безвкусных гирлянд рекламных щитов, гордимся: Владивосток сохранил главное - дух вольного города с разноцветной толпой, авантюрным нравом и купеческим размахом "гулять - так на 100!".
Все эти мысли пришли мне в голову за столом заседаний у мэра Владивостока, где Игорь ПУШКАРЕВ собрал руководителей основных местных СМИ. Встреча с редакторами имела целью обсудить, каким будет "информационное лицо" новой команды управленцев города - открытым или по кремлевскому сценарию, через бумажные запросы. В конечном счете обещали подумать над нашим предложением о ежемесячных пресс-конференциях мэра, чтобы из первых уст горожане знали, как мэр реагирует на острые вопросы дня, что делает. Открытому городу, который, увы, потерял всякое доверие к властям, нужна и открытая политика - чтобы вернуть это самое доверие. Как искренне заявил один из моих коллег: "Мы вас поддержим, Игорь Сергеевич. Только сделайте хоть что-нибудь хорошее для города".
По неписаному правилу раньше 100 дней спрашивать нового градоначальника за работу не принято, но вопросы сыпались со всех сторон. По всем обещаниям, щедро выданным в выборную кампанию. (Прямота и политический суверенитет - еще одна самобытная черта Владивостока). Пушкарев честно признался: "Не успеваю. 20% времени теряю на перемещение по городу. Отсюда и задача № 1 - дороги, развязки". Тут же похвалился, что нашел общий язык с краевыми депутатами и городу на дороги дали полмиллиарда, а освоим - еще 300 миллионов добавят.
Оказывается, новый мэр отказался от мигалок и гаишного эскорта в своих рейдах по городу и быстро осознал, где чаще всего горожане ругаются матом. Мэр поставил себя на место горожанина. А давайте мы примерим на себя кресло мэра. Зная всю эту кучу проблем, с чего бы вы начали?
Автопробками мэр уже занялся. А еще есть, например, грязь на улицах... Чтоб навести порядок, новая команда решила вернуться к городским МУПам, реквизировав имущество, прежде сданное в аренду частным УК. Не получится. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Как перевоспитать целое поколение? Тут никакой Леонтьевский центр не даст рецепта.
Недавно Приморское телевидение сделало для приморцев видеоэкскурсию в окружную столицу Хабаровск. Жаль, что для полуночников. В июне я сама побывала в соседнем городе, только-только пережившем свой 150-летний юбилей. Все так! Бульвары с прудами и фонтанами. Улицы в зеленом наряде с чистыми фасадами. Парки с аттракционами. На тротуаре окурка не увидишь...
Откровенно признаюсь: город вызвал зависть. Просто, на мой взгляд, Хабаровску везло на губернатора и градоначальников. Но тут же я одернула себя: ты бы променяла вольный дух вольного города на это благоустройство? Да и за парадным фасадом у хабаровчан, даже в центре, остались неухоженные подъезды, которые давно не видели кисти маляра, брошенные дворы с огрызками асфальта, где не играют дети. Партикуляр бюрократического города к Владивостоку я бы примерять не стала. Нам нужен другой город.
Какой? Ответьте себе на этот вопрос. И давайте сами вокруг себя создавать такой город. От властей зависит многое. Но куда больше от нас, в нем живущих.
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