Попал - гордись, а не попал - радуйся?

Июнь для российской молодежи - сложный месяц. С одной стороны - радостный, ведь на улице - лето со всеми его пляжными удовольствиями, абитурой и томительным ожиданием результатов вступительных экзаменов, с другой… очень тревожный.

Июнь - последний месяц весеннего призыва, и этим все сказано. В июне вся молодежь (точнее, ее мужская половина) живет по принципу: "кто не спрятался, военком не виноват".

Начиная с этой призывной весны, срок службы в армии сокращён с двух лет до года. Мера, как мы знаем, вынужденная. Таким образом, государство решило не только умаслить правозащитные организации, подтвердив приверженность принципам демократии и защиты свобод граждан, но и подготовить Вооруженные силы к так называемой проблеме "2013".

Но наполнит ли сокращение службы по призыву войска, станут ли молодые люди терпимее относиться к конституционному долгу, произойдет ли коренное изменение в отношение к службе? На этот вопрос пока не ответил ни Генштаб, задумавший эту реформу, ни правозащитные организации, под чьим давлением тот же Генштаб пошел на реформы.

Не вдаваясь в подробности, скажем, что к тому же количество юношей призывного возраста упадет до критически низкой отметки в полмиллиона человек. С учетом потребностей в молодых людях не только армии и флота, но и других силовых структур (добавим к этому отсрочки студентам и т.д.) служить на рядовых должностях через 4-5 лет будет просто некому.

Полемика вокруг армейской службы не утихает последние лет двадцать ни на минуту. Современная молодежь по этому вопросу условно разделилась на два лагеря: категорически не приемлющих службу в армии и тех, кто готов выполнить свой долг перед Родиной, пожертвовав ради этого драгоценным годом жизни. У тех и других есть серьёзные доводы и аргументы, и те и другие яростно отстаивают свою позицию. И следует признать, что все они в чём-то правы.

Армия - школа жизни, но лучше пройти ее заочно?

Начнём с ярых противников воинской службы, а их немало. Именно для них пишутся пособия для начинающих призывников "Как получить отсрочку от армии".

Последний такой трактат, выпущенный пару лет назад под редакцией одной хабаровской правозащитной организации, даже стал предметом серьезного конфликта между командованием ДВО и правозащитниками. В этом пособии давались советы будущим призывникам, как грамотнее избежать встречи с военкоматом, а уже попав в войска, сделать все так, чтобы в итоге опять оказаться на "гражданке".

Собрав воедино все претензии, предъявляемые оборонному ведомству со стороны призывников, можно обобщить, что главным для них остается вопрос: почему мной должен кто-то командовать?

"Почему я должен идти и проливать свою кровь за чью-то нефть, за деньги, которые пойдут не на благо государства, а в карман чиновникам? Ведь армия во время войны - когда люди воюют, защищая свою Родину, и армия в мирное время - когда ищут, чем бы занять солдат, - это две совершенно разные вещи".

И их можно понять. Ведь всё дело в альтернативе. За год можно многое успеть: продолжить обучение, подняться по карьерной лестнице, заработать приличные деньги и при этом быть всегда рядом со своей семьёй, девушкой, друзьями, а главное - быть хозяином своей жизни.

В этом плане год армейской службы не выдерживает конкуренции. Что он может дать? Да, может быть, подъём морального духа и физической силы, возможность обучиться военному делу, шанс поиграть в "войнушку", подержать в руках оружие. А что ещё? Подорванное здоровье, год вдали от привычной жизни: казармы и жёсткие кровати, подъём ни свет ни заря, многокилометровые марш-броски, отсутствие бытовых удобств, домашней пищи и т.д.

Как признал один из наших собеседников, пожелавший сохранить свою анонимность, "за год такой жизни можно забыть не только то, чему тебя 5 лет учили на одном из самых сложных программистских факультетов на Дальнем Востоке, но даже то, что дала тебе школа. Если бы в армии были нужны специалисты моего профиля, отслужил бы год без проблем".

И такие заявления не редкость. Но ещё больше будущих призывников страшат рассказы о неуставных отношениях среди солдат, проще говоря, "дедовщина". Да и цифры говорят сами за себя: по данным Союза комитетов солдатских матерей, в России не в боевых действиях ежегодно гибнет около двух тысяч солдат-срочников. А сколько возвращаются со сломанной психикой, уже неспособные адаптироваться к нормальной жизни?

Прежде думай о Родине, а потом о себе!

Но есть и другое мнение: "Служба в армии - это не потеря времени, а уникальная возможность приобрести бесценный опыт. Это чувство гордости за самого себя, возможность научиться преодолевать трудности и самому принимать решения". Так или примерно так отвечает на необходимость выполнения конституционного долга вторая половина нашей молодежи.

Так что же заставляет молодых людей оставить родных, друзей и домашний уют и выбрать не самый простой путь в жизни? Прежде всего - преемственность поколений.

"Мой отец и дед служили в армии. В нашей семье воинская служба была делом чести всегда. Верность долгу и присяге, дисциплина - вот традиции нашей семьи", - признается Алексей М., к слову, тоже студент вуза.

Таким образом, всё дело в воспитании и подготовке. Здесь важна сила примера. Человеку, которому с детства прививали элементарные основы военно-патриотического воспитания, легче сделать выбор в пользу армейской службы. Такого человека не страшит ни год службы вдали от дома, ни "дедовщина", ни что-либо ещё.

- Да, сейчас много пишут о негативных сторонах службы в армии: о неуставных отношениях среди солдат, о том, что молодых и неопытных бойцов в первые же дни направляют в "горячие точки", - продолжает Алексей. - Но это лишь доказывает, что служить в армии сложно, а вовсе не то, что она не нужна.

Следует ещё упомянуть и о тех, кто живёт в депрессивных районах и не имеет шанса перебраться в город, не говоря уже о том, чтобы получить перспективное образование. Для таких юношей армия - это единственный шанс на нормальную жизнь. Шанс выбраться из своих глухих посёлков и деревень и получить хоть какой-то ориентир на будущее.

Для таких, как Алексей, вывод уже сделан - каждый физически здоровый мужчина должен отслужить в армии. Это наша страна, это наша армия, это наша жизнь и наш дом. Как бы пафосно это не звучало…

В остальном существует множество мнений и доводов, но ясно одно - каждый выбирает путь по своим силам и возможностям: и тот, кто решает служить в армии, и даже тот, кто предпочитает ей альтернативу. Но каждый из них понимает, что какая бы армия ни была, другой у нас нет. И если её не будет, долго ли ещё сможет существовать наше государство?