Первый "Аллигатор" поднимется в небо

27 июня в Арсеньеве на испытательном полигоне ААК "Прогресс" состоится первый испытательный полет вертолета Ка-52 ("Аллигатор"), сборка которого завершена на заводе. На этой же неделе должны завершиться договорные работы по производству опытного боевого вертолета Ка-52.

К 1 июля должны быть закончены сборочные работы и проведен комплекс наземных испытаний на летно-испытательной станции. Для завода подъем в воздух Ка-52 - большая трудовая победа. Это первая машина из опытной партии, далее предприятие будет выходить на серийное производство Ка-52 в рамках государственного заказа. Производство "Аллигаторов" в рамках госзаказа будет осуществляться до 2015 г.