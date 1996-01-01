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О школе - с любовью
Жизнь отравляли точные науки. А преподаватель алгебры Анна Павловна справедливо не считала меня ребенком индиго. Но на выпускном экзамене она подошла ко мне и бесстрастно продиктовала решение задачи, а потом извинилась - я слышала - перед комиссией из районо: девочка, дескать, не по нашей части, но она у нас лучшая на литературных конкурсах края, и в университет пройдет, войдите в положение. Все вошли. И я окончила среднюю школу № 14 Владивостока.
На последней линейке я рыдала, как над гробом с дорогим покойником. Уже не будет запаха краски 1 сентября, не будет звонков, не будет рядом ни моего преданного рыцаря Леши Свиридова, ни подружек Тони и Нины, ни совместных тайных дневников с мальчиком Вовой. Не будет уроков, перемен, каникул.
Не будет нас тайком учить пользоваться косметикой дорогая наша англичанка-красавица Эмма Дадалова, а физичка Маргоша - водить в походы. Причем физичка Зволинская это все сделает так, чтоб два разных класса - восьмой и девятый пошли в один поход: учителя, смешно сказать, организационно содействовали нашей с Вовой первой любви, а не стучали родителям. А учительница черчения даже была как-то курьером записок.
Благодаря Эмме Арташесовне я проскочила в университет, получив пятерку по английскому. Мама велела после экзамена пойти к учительнице с цветами. Я стеснялась, но, взяв букет каких-то астр, пришла. Моя любимая Эмма ходила из угла в угол по квартире: она знала, что я в этот день сдаю и что конкурс большой, и что меня может спасти только пятерка по английскому: остальные три были четверки. А телефона у нее не было. Как она была счастлива, узнав о моей пятерке! Она даже на радостях сказала "спасибо", вот чудо-то. Мы с ней кружились по комнате и кричали "ура".
С одноклассниками мы как-то рассеялись, даже поступив в один вуз. А с учителями…
Моя первая учительница - та, что учила меня читать, из села Лазо - Валентина Олеговна Шестера до сих пор присылает мне с попутчиками деревенскую картошку и яйца, обернутые бумагой: "У вас в городе свеженького разве поешь?", в письмах учит жизни и сообщает новости об одноклассниках.
С Эммой и физичкой Маргошей мы как-то весной были в ресторане, просто так, без повода. Подошла официантка и спросила: "Девочки, что будем заказывать?" Здорово?
А мальчик Вова несколько лет назад позвонил, он много лет работал за границей, пришел с цветами и вином. Сказал: "А у меня для тебя сюрприз". И вытащил из куртки полиэтиленовый мешочек - открой. Там оказались мои письма к нему столетней давности: у нас уже взрослые дети. Руки у Вовы были точно такими же, как в восьмом классе. И голос.
В прошлом году был юбилей нашей школы № 14… Я шла туда с огромными букетами для своих училок… Думала, мы пошепчемся в каком-нибудь пустом классе, всплакнем…
Какие-то чужие тетки и дядьки, молодые люди и совсем юнцы из разных выпусков ревниво отпихивали меня от моих учителей, считая, что сами они - главнее и любимее.
С бывшим 10 "А" мы пошли в ресторан, выпили, закусили, перемыли кости отсутствующим и разошлись. Вова не пришел.
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