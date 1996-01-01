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Карусельное счастье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Когда охранник детского парка аттракционов видит строй детишек, по случаю наступления каникул выведенных культурно провести досуг, он мысленно умножает количество приведенных детей на 500 рублей. Примерно в такую сумму обойдется каждому ребенку массовый отдых на каруселях.

Во Владивостоке всего два детских парка аттракционов - на Второй Речке парк "Фантазия" и в Спортивной гавани "Карусель". Кроме того, на право называться парком аттракционов претендуют Минный городок и парк им. Лазо на Санаторной. В последних качели-карусели устарели морально и физически и работают только благодаря энтузиазму обслуживающего персонала. Из новых развлечений - надувные игрушки в виде замков и лабиринтов, пригодных для прыганья и лазания.

Семейная идиллия

С моей точки зрения, нет более грустного зрелища, чем малыш с увлечением удящий пластмассовых рыбок из надувного бассейна. Через пять минут строгий дяденька отберет у него удочку и велит выпустить весь улов обратно. Огорченного малыша мама попытается отвлечь разговорами, потому что деньги на прогулку уже закончились. У школьников свои психологические трудности - если приятель купил билет на "Колесо обозрения", то нельзя не купить такой же. Билет на малышовый аттракцион не может стоить меньше 40-50 рублей, на подростковый и взрослый - 80-100 рублей. Таким образом, выданные родителями карманные 500 рублей выливаются в катание на 3-4 каруселях (с учетом стояния в очереди - 20-30 минут). На оставшиеся средства покупается мороженое, нехитрое детское счастье на палочке. Впрочем, покупается ведь не просто билет на карусель и не малиновое мороженое. Будет потом что рассказать друзьям по двору, а попозже - лет через 10-20 - вспомнить о беспечных временах.

Семейный поход в парк выливается в денежном выражении в 1500-2000 рублей. Добраться, заплатить за вход, купить билеты на качели, посидеть в кафешке и сфотографироваться с каким-нибудь мультяшным персонажем. Пап за таким развлечением застать трудно, разве что совсем с малышами: посадить полуторагодовалого сына в радиоуправляемый джип и порулить за него с пульта. В парках под видом катания чад на каруселях молодые пары показывают друзьям-подругам мужей, жен, детей. Бабушки демонстрируют друг другу внуков, а невестки - покладистое поведение в присутствии приехавшей погостить свекрови. В общем, взрослые платят за ощущение семейной идиллии, денег и терпения хватает часа на два.

Сервис в наличии

Сравнивать владивостокские детские парки с европейскими и азиатскими диснейлендами не стоит, да никто к этому и не стремится. Учитывая стоимость аренды земли, на территории пытаются разместить как можно больше аттракционов - в выходные дни в парках явно тесновато. Скамеек для отдыха нет, как и кафе, где можно пообедать, а не только перекусить чипсами. Все дело в сложностях с получением обязательной сертификации Роспотребнадзора на приготовление блюд. Поэтому бабушки пытаются перед походом в парк впихнуть во внука какую-нибудь пищу, а мамы запасаются по дороге хот-догами или берут бутерброды из дома.

С распитием спиртных напитков на территории парков администрации борются по-разному. В "Фантазии" просят не покидать столики, в "Карусели" рекомендуют выйти на Набережную. На Санаторной в распитии рядом с детьми не видят ничего особенного, должны же люди как-то семейно отдыхать.

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