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Бал-потрошитель
20-23 июня в Приморье состоятся выпускные балы, на которые родители скидывались по 10-15 тыс. рублей.
Конечно, в жизни каждого юноши и девушки выпускной бал - это одно из самых важных событий, ведь этот вечер - прощание не только со школой, любимыми учителями, но и с детством. Недаром аттестат с оценками называют "аттестат зрелости". Многие уже определились с поступлением в вуз, а кто-то сразу после школы идет работать. Немало тех, кто спешит в армию или замуж. Ну а пока, всю эту неделю, мысли и чувства выпускников и их родителей заняты подготовкой к балу.
Большинство школ еще осенью собрали деньги на этот праздник, учитывая и подарки учителям, и гуляние на последнем звонке, и сам выпускной бал. В среднем в школах Владивостока сдавали по 10-17 тыс. рублей. Например, в 63-й школе еще в сентябре родители одиннадцатиклассников сдали по 10 000-13 000 руб., из них 8 000 - 11 000 (в зависимости от того, сколько родителей идет с ребенком на бал) на сам выпускной, а 2000-2200 - на подарки учителям и школе.
В Приморье довольно большой выбор фирм, ресторанов, развлекательных комплексов и клубов, предлагающих свои услуги в организации выпускного бала. Как правило, предложения состоят из комплекса услуг (праздничный стол, фотограф, фейерверк, охрана, ансамбль или DJ). Например, такой бал в Театре "Андеграунд" стоит около 8 000 с каждого школьника и 1,5 тыс. за каждого родителя. Некоторые школы официальную часть и концертную программу проводят в школах, а затем на всю ночь едут в рестораны. Бал в ресторане обходится в среднем 7-10 тыс. рублей. Отдельно или опять же в комплексе услуг на рассвете заказывают автобусы для поездки к морю. Обычно встречать зарю во Владивостоке выпускники едут на Спортивную набережную или берег бухты Шамора. Путешествие обойдется в 500-1000 руб. с человека. Единственные, кто в эту ночь будут бесплатно работать на благо выпускников, - это наряды ГАИ и милиции. В период с 20 по 23 июня по краю будет увеличено количество бригад ДПС и постов ГАИ, усилены наряды патрульно-постовой службы милиции. На каждом торжестве в обязательном порядке будут присутствовать сотрудники органов внутренних дел - участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних. Вместе с охраной школы или развлекательного центра, ресторана, клуба, родительским комитетом и администрацией учебных заведений они будут поддерживать порядок и обеспечивать безопасность выпускников и гостей, которые придут на праздник. Наряды ГАИ в эти дни проверят водителей автобусов, которые повезут школьников встречать рассвет. При количестве 2-х и более автобусов школам будут выделены в сопровождение патрульные автомобили ГИБДД.
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